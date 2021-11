Andueza asegura que queda "muchísimo recorrido" para una alternativa de PSE, EH Bildu y Podemos: "No estamos en eso"

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que el objetivo de los socialistas vascos, que son la tercera fuerza política, es liderar Euskadi, y considera que ya están en "la senda de crecimiento".

Sobre la posibilidad de que haya una alternativa de izquierdas en Euskadi con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, ha asegurado que todavía queda "muchísimo recorrido por hacer". "Veremos qué representatividad nos da la ciudadanía en próximas elecciones, pero nosotros ahora mismo no estamos pensando en eso en absoluto. Lo que sí esperamos es cumplir con los objetivos que nos hemos marcado en los diferentes gobiernos en los que estamos", ha añadido.

También se ha referido a los "casos puntuales" en los que el PSE-EE ha pactado con EH Bildu en municipios "sobre proyectos y cuestiones muy concretas", para precisar que "no es indicativo de nada", en alusión a que esos acuerdos puedan ir más allá.

"Si nos vemos obligados a hacerlos es porque el PNV en esas ciudades no nos da la estabilidad que marca el acuerdo de gobierno que tenemos. Nuestro compromiso con la ciudadanía está ahí y, desde luego, no vamos a fallar. Y si hay que buscar otras alianzas para cumplir con lo que hemos prometido, lo haremos", ha apuntado.

Por ello, no se explica cómo los jeltzales "pueden escandalizarse de manera exagerada y teatralizada, cuando ellos acudieron con Batasuna a firmar el pacto de Lizarra cuando ETA estaba aquí, incluso cuando ellos están pactando, con su participación en el Gobierno de coalición de Navarra, unos Presupuestos con EH Bildu". "Por lo tanto, creo que lecciones en ese sentido, nos pueden dar bastante pocas", ha señalado.

Andueza ha manifestado que el día en que los militantes le designaron como sucesor de Idoia Mendia para dirigir el PSE-EE el presidente del EBB del PNV le mandó un mensaje y se emplazaron a reunirse tras el congreso que se celebrará entre los días 20 y 21 de noviembre, en el que tomará posesión de la Secretaría general de los socialistas vascos.

Tras precisar que también se citará con otras formaciones políticas, ha apuntado que, "con mucho más sentido" lo hará con su socio en el Gobierno Vasco. El objetivo será, según ha puntualizado, "continuar trabajando para que esa alianza funcione, porque redunda en beneficio de la ciudadanía de avanzar en los retos que hay por delante".

EH BILDU, DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

Eneko Andueza ha dicho también que espera que EH Bildu "ratifique con los hechos sus palabras" del pasado 18 de octubre sobre el reconocimiento del "sufrimiento" causado por las víctimas de ETA y su voluntad de "mitigar" ese "dolor". "Esperemos que fueran sinceras. Para que nosotros creamos que lo son, deberán ir acompañadas de hechos. El tiempo lo dirá y en sus manos está. Esa no es una responsabilidad nuestra", ha enfatizado.

De esta forma, se ha referido a los 'ongi etorri' a los presos de ETA, la condena de ETA o el esclarecimiento de más de 300 crímenes sin autoría conocida. "Son cuentas pendientes que tiene EH Bildu con esta sociedad. En tanto en cuanto no se vayan resolviendo, todavía quedarán pasos por dar. Esperemos que lo vayan haciendo, entre otras cosas, es una demanda de la ciudadanía y sería un acto de justicia el reconocimiento de todo ese daño causado y, a través de los hechos, ratificar que su voluntad es sincera", ha manifestado.

El líder del PSE-EE ha destacado "el peso específico" que ha tenido su partido en la consecución de la la paz en Euskadi, con el fin de ETA, pero cree que "queda camino por recorrer para conseguir una convivencia sólida". "Nosotros estaremos siempre en este compromiso por hacer una sociedad mejor, más justa, más igualitaria y también una sociedad con memoria que nunca olvide lo que ha pasado en este país", ha indicado.

ESTATUTO

Eneko Andueza ha rechazado hablar de 'fracaso colectivo' porque todavía no se haya completado el Estatuto de Gernika y ha considerado que, "cuando se dejan a un lado las ensoñaciones soberanistas, hay muchas más posibilidades de avanzar porque la sociedad se une y no se divide". "Creo que es en lo que hay que poner el acento, en lo que nos une y no en lo que nos divide", ha subrayado.

A su juicio, la reforma estatutaria es un reto "muy importante, al que hay que hacer frente de una vez por todas, siendo conscientes todos" de que es su responsabilidad. "No podemos tener un Estatuto de Autonomía que no acepte la pluralidad de este país", ha afirmado.

En este sentido, pese a que PNV y PSE-EE tienen un Gobierno de mayoría absoluta, ha tendido la mano a todos los partidos "para que puedan participar en las decisiones que se adoptan en el Parlamento". "Entendemos que, si damos una mayor pluralidad a esos acuerdos y lo que se apruebe por mayoría en esa Cámara, estaremos respondiendo mucho más al carácter y la identidad de este país", ha apuntado.

En cuanto a la modificación estatutaria, ha recordado que su "línea roja" está en el respeto a la Ley y a "la diversidad de este país", porque no quieren "un Estatuto excluyente". También ha considerado que "romper" con la Constitución "sería un absoluto error". "En ese camino no vamos a estar los socialistas", ha advertido.

Además, confía en que el PNV haya tomado "buena nota" de lo que ocurrió cuando aprobó el Plan Ibarretxe con EH Bildu en el Parlamento Vasco. "No le veo yo ahora en esa posición y no me gustaría nada que lo hiciera porque pondría muy en riesgo muchas cosas, entre otras, la estabilidad social que hay. Ir a procesos rupturistas sería fracturar esta sociedad y no le veo yo en ese camino", ha concluido.