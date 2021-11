Memoria.- Entrena dice que la nueva ley es un "impulso mayor a la de 2007" y critica "parálisis" de la andaluza

En el tradicional acto para recordar y homenajear a las miles de personas que fueron fusiladas y arrojadas al Barranco del Carrizal en el término municipal de Órgiva, el dirigente ha apuntado, según se indica en nota de prensa, que el nuevo texto en trámite "no solo es pasado y presente sino también futuro al ayudarnos a entender qué somos y a decidir qué queremos ser".

"La memoria histórica no es cuestión de ideología sino de humanidad", ha subrayado Entrena quien ha afirmado que las siglas del PSOE a lo largo de sus 142 años de historia han sido y seguirán siendo "garantes y defensoras de la tolerancia y la pluralidad".

"No vamos a parar, vamos a seguir en esta línea de reconocimiento, verdad, justicia y recuperación a pesar de los nubarrones", ha insistido.

En su intervención, precedida por las de la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Ángeles Blanco e Iluminada Jiménez, miembro de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (Agrmh); el dirigente socialista ha calificado la nueva Ley de "política de Estado", por lo que ha confiado en que "se apruebe con el máximo consenso".

"Nadie debe oponerse a un nuevo marco legislativo que sitúa a las víctimas y a sus familias en el centro, que recuerda a todas y todos los represaliados que sufrieron violencia o persecución en la Guerra Civil y el franquismo, y que aspira a proteger a esas familias", ha dicho tras considerar que "cualquier demócrata anhela un país más digno y avanzado y tiene que estar a favor de esta ley y poner por delante a las víctimas para homenajearlas".

A juicio del socialista, la memoria "no se puede analizar desde el rencor sino con el afán de cerrar heridas y lograr que una vez por todas no haya ninguna familia que sufra el doble dolor de no saber dónde se hallan los restos de sus familiares".

El contrapunto al compromiso del Gobierno de España y de los ayuntamientos socialistas, según ha expuesto, lo representa la Junta, que mantiene "paralizada" la ley de Memoria Histórica de Andalucía. "No le interesa ni la verdad de lo ocurrido en esa época ni enfadar a la ultraderecha", ha remarcado para criticar además el recorte de derechos y libertades que las derechas llevan a cabo en esta tierra con hechos como el desmantelamiento de los servicios públicos que, como la sanidad, la educación, nos hacen a todos más iguales".

Entrena ha aludido a las exhumaciones y trabajos de dignificación que se llevarán a cabo con el respaldo económico del Gobierno de España en lugares como la fosa de Víznar, mientras la Junta "sigue sin hacer nada por dar una respuesta a las personas que siguen buscando a sus familiares en cunetas o en los muros de cementerios donde fueron asesinados, a la espera de justicia y reparación".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Órgiva y portavoz en el Ayuntamiento, María Ángeles Blanco, ha lamentado que en la zona se estén produciendo movimientos de tierra sin que la Junta o el Ayuntamiento de la localidad hayan dado respuesta a los requerimientos del PSOE para que se delimiten las fosas.

"En esta zona se produjo una gran atrocidad hace años y para que no cayera en el olvido fue declarada Lugar de la Memoria Histórica de Andalucía, hoy volvemos a pedir justicia para las miles de mujeres, hombres y también niños, que aquí yacen, porque no solo se lo debemos a ellos y a sus familias sino que es un compromiso con nosotros mismos y con la consecución de una sociedad más libre", ha expresado durante su intervención.

La representante de la Agrmh, Iluminada Jiménez, ha expresado el respeto y el compromiso por esta causa de la asociación memorialística que representa y ha recordado que esta siempre ha estado de lado de las instituciones para que promovieran políticas públicas de memoria y junto a las familias de las víctimas para que, entre otras cuestiones, puedan recuperar los restos y también la memoria de sus seres queridos.