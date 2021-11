Las denuncias sobre tiempos de conducción y descansos, mayoritarias entre conductores de camiones y autobuses

De entre ellos, 47 conductores de camiones fueron denunciados por no cumplir algunos de los preceptos de la normativa, mientras que no se ha formulado denuncia alguna a autobuses en la provincia de Sevilla. Asimismo, en los diferentes controles realizados no se han producido inmovilizaciones ni a camiones ni a autobuses, tal como informa la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

Dentro de los trabajos de colaboración con la organización Internacional de Policías de Tráfico (Tispol), se ha controlado también el origen de los camiones y autobuses controlados, observándose que el 94,8 por ciento eran residentes y el 5,2 por ciento, vehículos procedentes de la Unión Europea. No se han controlado vehículos no residentes en la Unión Europea.

Las denuncias relacionadas con el tacógrafo y el exceso de horas de conducción han sido las más numerosas. En concreto, los agentes de tráfico no han tramitado denuncias por cuestiones relacionadas con el tacógrafo, pero sí se han producido infracciones en relación a los tiempos de conducción, formulándose en concreto un total de 33 denuncias a camiones por este motivo.

Sobre la documentación relativa al vehículo, conductor o al operador, los agentes comprobaron que 16 conductores de camiones presentaban irregularidades administrativas. En lo que respecta al cinturón de seguridad, otro de los pilares básicos de la seguridad vial, se interpuso 1 denuncia a un camionero, mientras que las denuncias por exceso de peso o inseguridad de la carga en camiones ascendieron a cinco.

A este respecto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, ha valorado de forma positiva que ninguno de los conductores de camiones o autobuses controlados durante esta última campaña "haya dado positivo por alcohol y/o drogas", y ha recordado que el exceso en el tiempo de conducción puede generar fatiga y distracciones "y, por consiguiente, un mayor riesgo de accidentalidad".

En la campaña llevada a cabo por DGT también han colaborado numerosos ayuntamientos que, a través de sus policías locales, han intensificado los controles en los cascos urbanos de su competencia.