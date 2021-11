Mariah Carey inaugura la Navidad rompiendo calabazas de Halloween al ritmo de 'All I Want for Christmas Is You'

El 30 de octubre ya ha quedado atrás, por lo que muchos son los que, de un portazo, han dejado atrás los disfraces terroríficos y han sacado los calcetines rojos, los jerséis y los polvorones. Casi como si se tratara del paso de una frontera, el 1 de noviembre es el inicio de la temporada Navideña para muchos, y una de ellas parece ser Mariah Carey.

La cantante se ha convertido en una figura casi tan importante como Papá Noel, pues su tema All I Want for Christmas Is You ameniza cada Navidad y es uno de los villancicos más recurrentes.

Pero su canción está tan presente en esta celebración y durante tanto tiempo que ya se ha convertido en casi un meme, y algunos reciben con humor la llegada de Mariah Carey en esta festividad. Y parece que ella, consciente del éxito que esto le produce, también hace humor con ello.

Muchos usuarios han bromeado con un reloj que marcaba las 11.59 del 30 de octubre y que, al cambiar a las 12 del 1 de noviembre, provocaba el fin de Halloween y la llegada de la Navidad. Del mismo modo lo ha hecho la artista.

Este lunes, ha publicado un vídeo en Instagram en el que aparece preparada con un bate en la puerta de su casa. Al dar el reloj las 12, sale y se acerca a unas calabazas que tiene colocadas en la entrada en las que pone "No es la hora".

Entonces, se acerca y empieza a romper la que tiene escrito "No" y empieza a sonar All I Want for Christmas Is You. De este modo, inaugura la temporada navideña con un mensaje final a sus seguidores: "¡Es hora de aplastar esas calabazas y tratarlas como a un pastel, porque todavía tenemos que pasar Acción de Gracias!".