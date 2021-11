El 'Cementerio de los Italianos' de Campillo de Llerena (Badajoz) alberga los restos de aliados de Franco

Así lo ha explicado el técnico de Empleo y Desarrollo Local de la localidad, Paco Martín, quien ha añadido que en este camposanto están los cuerpos de los soldados que combatieron en las batallas que tuvieron lugar cerca de Campillo y que fueron las "brigadas mixtas Flechas Azules".

En declaraciones a Europa Press Televisión, Martín ha indicado que a partir de 1937 los italianos "se retiran" a otro frente y "como el cementerio ya estaba hecho, ya estaba constituido, pues se siguen enterrando miembros del bando sublevado, del bando franquista, que van cayendo en el frente próximo".

De este modo, este cementerio cuenta con una fosa común en la que se estima que hay enterrados "unos 90 cuerpos" mientras que las tumbas de los italianos, que conservan las placas, están vacías porque los cuerpos están en San Antonio de Padua (Zaragoza) "en un osario que Mussolini después de la guerra" quiso para darles "la gloria que ellos querían".

"Este cementerio pues sirve un poco para clamar y para gritar que, bueno, esta es la forma de enterramiento del bando vencedor; y desde aquí reclamamos el mismo tratamiento al bando vencido", ha destacado Martín, toda vez que ha pedido que "no sigan los cuerpos en las cunetas, que no sigan los cuerpos sin encontrarse y que no sigan todavía llorando familiares sin saber donde".

Martín ha señalado que "en un principio sí que hubo alguna controversia" con este camposanto por "gastar dinero público para dignificar a los ya dignificados" pero ha explicado que este cementerio "el estado en que estaba no era digno". "O lo hacíamos desaparecer o lo dignificábamos de verdad", ha manifestado.

Así, ha subrayado que era su "obligación" darle "el respeto a luchadores sean del bando que sean" porque "muchas veces" llegaban y estaban abiertas las tumbas o había "cráneos tirados", es decir, "estaba en un estado deplorable".

De este modo, ha apuntado que han "dejado claro" que esto es "una forma de respeto" a esos soldados, un respeto que piden para "todos los que murieron en la Guerra Civil". Además, ha considerado que es "momento de historiar y de poner la verdad sobre la mesa" pero "no con afán revanchista" sino para un "acercamiento, para unir las dos partes de la España rancia en la que llevamos viviendo toda la vida".

Este cementerio se encuentra musealizado con paneles explicativos del mismo y, además, en Campillo de Llerena se ha creado un museo en el que "prima la investigación del Frente de La Serena" durante la Guerra Civil.