La US planifica una mejora de las aulas de los edificios más antiguos del campus de Reina Mercedes

El Secretariado de Infraestructuras, dependiente de la DGEU, está elaborando la documentación técnica para adecuar los inmuebles a la normativa vigente de accesibilidad, ruidos, climatización y ahorro energético, obligaciones actuales que, en la década de los sesenta, cuando se levantaron algunas de las escuelas y facultades más veteranas del campus Sur de la US (caso de Arquitectura, Ingeniería de la Edificación, Matemáticas e Ingeniería Informática), no existían. Las intervenciones, en cualquier caso, serán "consensuadas" con los centros, explica a Europa Press Victoria Domínguez, directora del Secretariado de Infraestructura de la US, que apostilla que todo queda a expensas de contar con la financiación necesaria.

Estas actuaciones han arrancado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA), donde se ha diseñado un plan de mejora de una de las cuatro plantas del edificio con actuaciones como un sistema de aislamiento de la fachada y para mejorar la acústica e iluminación. A la finalización de los trabajos, se habrán adecuado un total de ocho aulas, con una inversión en la fase actual de 335.000 euros.

"La idea es iniciar una dinámica de mejora en más edificios", subraya Domínguez. Las nuevas aulas de Arquitectura ocupan la pieza central y original de la Escuela, que es la más antigua de todo el complejo, aunque ha ido ampliando el espacio docente en las últimas décadas, como es el caso del Aulario compartido con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación.