El motivo por el que los gatos se quedan mirando fijamente a algo que nosotros no vemos

Los dueños de gatos conocen perfectamente la inquietante sensación que se siente cuando su mascota, de repente, fija su mirada hacia el vacío, o hacia la pared, mirando con detenimiento algo que nosotros no vemos.

Existe la creencia popular de que los gatos son capaces de captar presencias paranormales, pero por suerte, este típico comportamiento de los felinos tiene una explicación completamente racional.

La verdadera respuesta es que los gatos tienen una vista (sobre todo en la oscuridad), un oído y un olfato que nosotros no tenemos. Un estudio del año 2014 descubrió que los felinos pueden ver algunas longitudes de onda de luz que los humanos no pueden, como la luz ultravioleta.

Tienen en sus ojos más varillas sensibles a la luz que los humanos, lo que les permite percibir reflejos y destellos de luz, incluso cuando la luz de la habitación es muy tenue.

Algo parecido ocurre con su fino oído. Dueños de gatos han descubierto roedores en sus casas después de que sus gatos miraran atentamente a una pared. Incluso pueden escuchar silbidos en los conductos de aire.

Así que cuando tu gato se quede mirando fijamente la pared o el vacío no temas, no hay ningún fantasma. Lo más probable es que esté mirando una pequeña araña o algún minúsculo insecto que tú no puedes ver a simple vista, o incluso una mota de polvo.