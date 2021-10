Marta Riesco explica en qué punto está su relación con Rocío Flores

La separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, confirmada por el exguardia civil el pasado viernes en una reaparición pública ante los medios, ha puesto en el punto de mira a una tercera persona: Marta Riesco, reportera de El Programa de Ana Rosa, y con quien se ha relacionado sentimentalmente a Antonio David.

En su intervención televisiva, el excolaborador de Telecinco salió en defensa de Riesco y desmintió que la reportera haya tenido algo que ver en su ruptura con Olga Moreno.

Un día después de las declaraciones de Antonio David, Riesco ha sido abordada a la salida de un restaurante para conocer su opinión al respecto. Aunque la reportera mantiene un perfil bajo y ha manifestado a sus compañeros de cadena que no se hable de ella por "no ser un personaje público", sí ha contado a los medios allí presentes cómo se encuentra y en qué punto está su relación con Rocío Flores, que también colabora en el programa en el que ella trabaja y con quien mantenía una amistad.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, a pesar de la situación que vive se encuentra "súper feliz y muy bien".

Respecto a su amistad con la hija de Antonio David, la reportera ha sido concisa, pero ha indicado que "está todo fenomenal", acallando así los rumores de que su relación podría haberse roto.

Nueve días después de la publicación de su separación matrimonial de Olga Moreno, Antonio David Flores confirmaba la ruptura con un comunicado, dando la cara y rompiendo su silencio. El excolaborador salió en defensa de Marta Riesco, desmintiendo que la reportera haya tenido algo que ver en su ruptura con Olga. Y mientras Antonio David sí decidía hablar con la prensa, Marta Riesco sigue sin pronunciarse sobre estas últimas palabras del que fuera pareja de Olga Moreno, siempre muy discreta ante nuestros micrófonos.

Aunque ella continúa guardando silencio, el programa Viva la vida reveló este sábado un comunicado que Marta Riesco publicó en su perfil de Instagram y que eliminó poco después.

"Llevo cuatro días sometida a un acoso totalmente insoportable por parte de algunos medios de comunicación. Se me está ridiculizando, vejando, metiéndose con mi físico del pasado, con mis amistades, que si me tomo cafés con unos o con otros, que si estaba tensa el otro día haciendo el directo, que mis compañeras están afilando cuchillos para hablar de mí", denunció la joven en dicho mensaje posteriormente borrado.

La reportera ha señalado a esos "amigos me llaman en directo desde sus programas con sorna para que entre al trapo, ¡mis propios compañeros con los que empecé a poner micrófonos! No quieren saber cómo estoy, sino hacer carnaza de una persona que es trending topic sin haberlo querido. Yo, que amo mi profesión y que desde hace diez años no hago otra cosa que trabajar y luchar por convertirme en lo que siempre he soñado, en una buena periodista".

"Me han señalado con la letra Escarlata, no piensan parar. Si entro criticarán que lo haga, y si no entro será porque tengo mucho que callar", ha lamentado.