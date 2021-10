Alba Carrillo le habría sido infiel a Santi Burgoa, según el polígrafo de Lucía Pariente

El polígrafo de Lucía Pariente ha generado gran controversia, tanto en el mundo del corazón como en su propia familia, llevando a que Alba Carrillo abandonara el plató de Sábado Deluxe.

Las preguntas a las que se enfrentó la recién expulsada de Secret Story han provocado una importante polémica en el plató, al abordar temas como la ruptura de su hija con Santi Burgoa.

A finales de septiembre, Alba Carrillo confesaba que estaba "soltera" tras haber finalizado su relación con el colaborador de Mediaset. Al no aclarar los motivos, los rumores se desataron.

En esta ocasión, todas las miradas iban dirigidas a ella. Varios colaboradores en diversos programas de la cadena han asegurado que Alba Carrillo le habría sido infiel en una ocasión durante los dos años y medio que duró la relación.

Lucía Pariente se enfrentó este sábado a una pregunta, para aclarar este asunto de manera definitiva, pero el resultado no fue el que ella esperaba. El polígrafo de Conchita determinó que mentía cuando negaba la infidelidad.

La madre de Alba Carrillo se mostró molesta por esto, asegurando que no podía "mentir bajo ningún concepto". "Yo te digo que no, dentro de mis conocimientos y mis conocimientos son que no ha sido infiel", declaró.

Sin embargo, los colaboradores que se encontraban allí presentes han podido confirmarlo. "A mí me dicen que estás mintiendo y que es verdad que Alba ha sido infiel a Santi. Si tú no supieras si lo ha sido o no, habría salido que dices la verdad. Eres consciente de esa supuesta infidelidad y estás engañando a Conchita", expresó Miguel Frigenti.