La verdadera ciencia que inspiró la historia de Frankenstein

El monstruo de Frankenstein es uno de los personajes clásicos de la literatura y el cine de terror, y uno de los más recurrentes a la hora de disfrazarse en Halloween. Pero tras el mito hay mucha ciencia.

En Reino Unido se acaba de publicar el libro titulado The Science of Life and Death in Frankenstein (La ciencia de la vida y la muerte en Frankenstein), de Sharon Ruston.

La autora ha explicado a The Sun que "Frankenstein demuestra lo que Mary Shelley sabía de los consejos dados por los médicos para la recuperación de personas ahogadas, ahorcadas o estranguladas y explora la base científica contemporánea detrás de la idea de Victor Frankenstein de que la vida y la muerte eran simplemente 'límites ideales' que él podía transgredir en la creación de la criatura".

Entretejiendo imágenes del manuscrito, retratos, instrumentos médicos y diagramas contemporáneos en su narrativa, Sharon Ruston muestra cómo la historia está impregnada de pensamiento científico y médico histórico que explora la frontera entre la vida y la muerte.

Una de las posibles inspiraciones de Shelley fue un experimento llevado a cabo por Karl August Weinhold en 1817, un año antes de la publicación del libro. Este científico extrajo el cerebro a un gato y lo sustituyó por zinc y plata, para crear una especie de batería. Weinhold aplicó electricidad y el gatito "abrió los ojos, miró al frente con una expresión vidriosa, cojeó y luego cayó exhausto".

Ruston revela que Shelley se basaba en el interés por la electricidad y la creciente creencia pública de que desempeñaba un papel en la vida y la muerte. La autora también piensa que Shelley se inspiró en el científico Giovanni Aldini, que puso corrientes eléctricas a través de los cadáveres. Durante estos eventos teatrales, se decía que los cadáveres se sentaban e incluso abrían los ojos.

Ruston escribe que la reacción horrorizada del doctor Frankenstein al despertar de su criatura "suena mucho a la descripción de los intentos de Aldini de resucitar a George Forster, de 26 años", un hombre que fue ahorcado por asesinar a su esposa e hijo en 1803.