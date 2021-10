Críticas a Madonna por recrear en unas fotos la muerte de Marilyn Monroe

La cantante y actriz Madonna ha estado siempre rodeada por la polémica desde que empezó a destacar en la década de los 80. Ahora, a los 63 años de edad, sigue dando de que hablar.

La artista de Michigan ocupa la portada de la revista V Magazine, en la que se la ve tumbada en una cama, prácticamente desnuda... recreando la escena de la muerte de Marilyn Monroe en el año 1962.

La decisión de posar así ha despertado numerosas críticas entre los internautas, que creen que es una falta de respeto de Madonna y de la revista ante la figura de la mítica actriz de Hollywood.

Además de la foto de la portada, Madonna posa en el interior de la revista copiando el look de Monroe, que murió supuestamente a causa de una sobredosis de barbitúricos en Los Ángeles cuando tenía 36 años.

No es la primera vez que Madonna se inspira en la icónica figura de Marilyn Monroe. En el año 1984, en el videoclip de su éxito Material girl, Madonna se inspira en la actuación de Marilyn Monroe en la película Los caballeros las prefieren rubias, en concreto cuando canta Diamonds Are a Girl's Best Friend.