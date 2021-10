Así ha sido la impresionante fiesta de cumpleaños de la hija de Tamara Gorro

Tamara Gorro "tuvo que parar" su presencia las redes sociales el pasado 14 de octubre porque necesitaba desconectar, lo que hizo que sus seguidores no pudieran vivir en directo cómo fue el cumpleaños de su hija.

En el vídeo que la influencer difundió este sábado se podía ver cómo Shaila disfrutó el día de su sexto cumpleaños, rodeada de globos, dulces y todos sus amigos.

La pequeña le pidió a su madre que la fiesta estuviera ambientada en unicornios, por lo que Tamara Gorro no dudó en desplegar toda su originalidad para organizarle lo que ella tanto deseaba.

La fiesta la hicieron en un gran recinto con un enorme parque infantil, con una mesa llena de comida y decoración que giraba en torno de la temática. Además, también le hizo un vestido personalizado para la ocasión lleno de purpurina y colores llamativos con el que Shaila se sintió un pequeño unicornio.

Como ya preveía el aluvión de críticas que iba a recibir por el gran despliegue para la celebración, quiso adelantarse en el texto de la publicación, justificando su actuación.

"Quizá el día de mañana no pueda hacerle una fiesta tan grande, pero mientras pueda lo haré. Porque como cualquier mamá o papá, la ilusión de sus hijos es la suya propia y hacemos todo lo imposible por ellos. Esas sonrisas se quedan grabadas de por vida en tu mente, el tiempo pasa, pero los recuerdos permanecen", declaró.

Aprovechó también para recordar cómo eran sus fiestas de cumpleaños, en las que no necesitaba tanta decoración para disfrutar. "Yo de pequeña siempre tuve unos cumpleaños fabulosos, en casa o burguer con globos en la pared, una piñata, tarta y amiguitos. Y lo recuerdo igual de bonito y con felicidad", rememoró.

"Cuando mis hijos van a este tipo cumpleaños de sus amiguitos, disfrutan de la misma manera y no marcan diferencia, en que los suyos tengan más globos, o cualquier otra cosa y eso me hace sentirme orgullosa de ellos y también de mí, porque un valor importante que siempre me marque a la hora de ser mamá, es no creerse superior a nadie", aclaró.