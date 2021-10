La autora Fatima Daas atribuye su "rebelión" al "sufrimiento" y la discriminación y rechaza las "etiquetas"

En una entrevista con Europa Press, Fatima Daas, quien habla de sí misma como "joven, pobre, musulmana practicante y lesbiana", condición que traslada a su primera novela; ha reflexionado sobre el impacto de la misma, explicando que ha recibido tanto "críticas como alabanzas" por su libro, en especial por escribir sobre el Islam y la homosexualidad.

"Ha molestado lo que he escrito y eso me ha hecho reflexionar mucho", ha manifestado Fatima Daas, nacida en Francia en 1995 de padres argelinos y criada en la pequeña ciudad de Clichy-sous-Bois, a las afueras de Paris; señalando que hay quienes no comprenden que ella, como musulmana practicante, "pueda hablar de pecado cuando mismo tiempo" ella misma incurre en la condición de "pecadora" dada su declarada "fe en el Islam".

Así, ha recordado los reproches de quienes no entienden que se pueda "conciliar" la homosexualidad con la fe en el Islam, lo que le ha llevado a aclarar que a la hora de escribir La hija pequeña, su intención no ha sido la de "escribir sobre teología y sexualidad" como tal, sino dar salida a sus emociones y sensaciones.

"Escribo para mí y para aquellos que me saben leer, que buscan emocionarse y no cubrir un expediente" con un libro, ha enfatizado la joven autora Fatima Daas, quien no oculta que ha crecido con textos de autoras como Marguerite Duras, nacida en la que fuera Indochina francesa y emigrante en Francia; y el rap de los años 2000 más "comprometido" en lo social con sus "potentes mensajes de lucha" contra las injusticias.

UN "SUFRIMIENTO" QUE JUSTIFICA LA "REBELIÓN"

Al punto, ha reconocido que su novela no habría visto la luz si ella "no hubiese sufrido ese recorrido tan tortuoso, difícil y duro" como joven de una familia de inmigrantes argelinos, lesbiana y musulmana "creyente". "Eso es lo que me ha hecho escribir, lo que justifica mi rebelión. Ya me hubiese gustado no sufrir tanto, estar en un mundo menos duro y asfixiante", ha aseverado, insistiendo en que siempre se ha sentido tratada "de forma diferente a los demás", discriminada a cuenta de su condición.

Al hilo, ha avisado de la "hipocresía de la sociedad francesa", que hace gala de "la igualdad, la fraternidad y la libertad", al tiempo que no pocas personas "no quieren" determinados discursos sobre la inmigración, a la que ven como mera "mano de obra" barata.

Especialmente, ha criticado las dinámicas que desde los poderes conducen a los inmigrantes a "asimilar" por completo la cultura dominante en Francia y "borrar" en alguna medida sus orígenes, como si de una "mancha" se tratase. Ella, nacida en Francia en el seno de una familia de inmigrantes argelinos, no se ha visto "apoyada" en su propio país a la hora de escribir sobre inmigración, según ha abundado.

LAS "ETIQUETAS"

Y es que "hay gente que no sufre el racismo pero siempre habla de él", mientras en el caso de la religión "sucede lo mismo", pesando quienes "hablan sin saber, sin querer conocer nada y sin querer entender" determinadas realidades que van más allá de las "etiquetas".

A colación, ha lamentado los intentos de "reducir" su novela a una narración sobre cómo el Islam aborda la sexualidad. "Intentan constantemente ponerte etiquetas, clasificarte y codificarte", ha manifestando señalando la transmisión de un mensaje a los autores o artistas según el cual "no hay lugar para otras cosas" al margen de las ya definidas y estereotipadas y que constituye un error "salir de las categorías hechas".

En paralelo, Fatima Daas ha manifestado que frente a las "críticas" o "polémicas" derivadas de su novela, ha cosechado "mucho apoyo de otras autoras francesas que procedían de la inmigración" y experimentaron vivencias similares a las suyas, así como de su "círculo" de amistades. "Ese apoyo da mucho ánimo", ha indicado Fatima Daas, reconociendo especialmente el respaldo de otras escritoras que "conocen el entorno" de la inmigración y le han servido "como guía".

Volcada aún en la promoción de La hija pequeña, Fatima Daas no oculta que ya tiene "ganas" de comenzar su segunda novela, reconociendo que le ha "influido" bastante la controversia suscitada por su estreno en el mundo de las letras. "Voy a hacer otra cosa, pero siempre será en función de la emergencia, de lo que esté sintiendo y de lo que necesito que salga", ha enfatizado respecto a la proyección de sus inquietudes y emociones. "Obligatoriamente, será algo que saldrá de mí, de mi necesidad de exponerlo", asegura.