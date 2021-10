Coronavirus.- De la Torre incide en que es responsabilidad de todos mantener y evitar que crezcan indicadores

De la Torre, en un vídeo en redes sociales, recogido por Europa Press, ha recordado que la incidencia acumulada de COVID el pasado viernes en la ciudad de Málaga por cada 100.000 habitantes en dos semanas era de 35,3, lo que significa, ha precisado, que "en una semana hemos estado estabilizados, prácticamente, en esos números, con ligeras oscilaciones, y unos 15 contagios diarios de promedio en la ciudad".

"Es un numero moderado; agradezco el esfuerzo que se ha hecho para conseguir llegar a este número moderado, hay que mantenerlo, hay que evitar que crezca", ha insistido el regidor.

De igual modo, ha destacado que como consecuencia de esa moderación, también en el resto de la provincia, ha habido 15 hospitalizados nuevos en la última semana. "Es un número bastante inferior a semanas anteriores y eso permite que el sistema hospitalario nuestro, de la provincia, pueda atender mejor a toda la población, y en otras cuestiones sanitarias, no solo COVID".

También se ha referido a la vacunación, apuntando a que "la tercera dosis está ahí, yo la tengo puesta, cuando me han llamado he atendido ese requerimiento y todos debemos de ir" cuando se acerque el momento de hacerlo: "Siempre es una protección más que no viene mal tenerla", ha dicho.

No obstante, ha señalado que mientras eso se produce, y en relación con lo que es el funcionamiento de la prevención, no solo COVID, también de otras enfermedades, hay que "usar la mascarilla, me parece muy práctico en espacios cerrados y en abiertos si hay aglomeración y no hay distancias".

"El uso de mascarilla y respetar distancias son recomendaciones muy prácticas que sé que la autoridad sanitaria hace siempre, y las hago mías también", ha abundado.

Por último, ha agradecido "el esfuerzo" de todos y ha animado a "seguir en esta línea, no olvidéis la tercera dosis, y adelante en el objetivo de conseguir que Málaga sea modelo en esta materia de colaboración y consigamos entre todos los mejores números en resultados sanitarios en Andalucía y España", ha concluido.