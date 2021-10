El 'Deluxe' prescinde de Alba Carrillo después de que abandone el plató por el polígrafo de su madre: "Es una encerrona"

Telecinco emitió, la noche del 30 de octubre, una nueva entrega de Sábado Deluxe cuyo plato principal fue un polígrafo de Lucía Pariente. La exconcursante de Secret Story, que mintió en bastantes ocasiones según Conchita, reveló, por ejemplo, que su hija, Alba Carrillo le había sido infiel a su exnovio, Santi Burgoa, algo que habría hecho que terminara la relación.

Estas y otras preguntas relativas a la modelo, a juicio de esta, no venían a cuento. Según contó la reportera Rocío Durán, desde la sala vip desde donde vio el polígrafo, Carrillo lanzó todo tipo de improperios hacia el programa por la estructura de la entrevista, y decidió no salir durante el polígrafo de su madre. "Es un error enorme de Alba, que había remontado esa imagen de conflictividad", apuntó Kiko Matamoros.

Alba Carrillo lo ha vuelto a hacer, ha cargado duramente contra los periodistas, redactores y la propia Conchita



Me parece increíble que se le sigan dando oportunidades en televisión, cuando siempre acaba cargando contra el programa que le contrata #polipariente #SabadoDeluxe pic.twitter.com/Hx4CrY4D31 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 30, 2021

Esto se sumaría a las numerosas ocasiones en las que la colaboradora ha protagonizado desencuentros en los platós de Mediaset últimamente, llegando a abandonar en mitad de las galas para criticar, por ejemplo, a la organización de Secret Story.

Jorge Javier Vázquez, presentador de Deluxe, destacó esto, y le dijo a Pariente que Carrillo estaba tomando derroteros muy peligrosos y cruzando líneas rojas y que seguiría así hasta que alguien la parase. "Cómo te gustan los dramas", respondió la militar al respecto, restándole importancia.

Alba iba a estar en el poli de su madre y ha dejado plantado al programa.



-Jorge Javier: “Alba está cruzando varias líneas rojas hasta que algún día alguien le diga hasta aquí” #polipariente #SabadoDeluxe pic.twitter.com/45YYsYRE4T — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 30, 2021

El programa desveló que, además de redactores y colaboradores, también fue abroncada la propia Lucía Pariente por parte de Alba Carrillo pues, según esta, su madre había asegurado que no hablaría de ella: "Yo no quiero que me hagan encerronas de estas", dijo la modelo.

Nueva espantada de Alba Carrillo de un plató para no estar presente en el polígrafo de su madre Lucía #antoniodaconfirma #Secret30O #Secret31O #SABADODELUXE pic.twitter.com/F6o7ulPVzK — Rafael García López 📱💻📺 (@RafaelGarciaLAF) October 30, 2021

Por su decisión de no estar en el polígrafo, la directora del programa, Patricia González, anunció que se había dictaminado que Carrillo tampoco pudiera participar en la tertulia de Secret Story.

González también puntualizó que estaba acordado que Carrillo estuviera junto a su madre durante el polígrafo, algo que apoyó Belén Esteban y que la modelo negó, según se escuchó por un micrófono abierto mientras hablaba con su representante.

Por su parte, Rafa Mora aclaró más adelante que el problema era en realidad económico: a Carrillo no le habría hecho ninguna gracia que su madre se llevara la totalidad del dinero a cambio de un polígrafo en el que muchas preguntas fueron sobre la modelo. "Y porque estará convencida de que ella tendría que haber cobrado más", añadió Jorge Javier Vázquez, muy crítico con la colaboradora.