Tu horóscopo diario: domingo 31 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 31 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te quejes de lo que tienes ahora en muchos sentidos porque realmente no sería justo, ya que hay otras situaciones mucho peores. Compararse con otros y ver cómo hay muchas diferentes realidades puede ser una buena manera de ser consciente de quien eres.

Tauro

Hoy andarás con más ligereza en todos los aspectos e incluso con una cierta tendencia a la frivolidad en bastantes cosas. No te vas a interesar por los temas más complejos o arduos y lo único que querrás es que todo sean sonrisas y buen humor.

Géminis

No creerás las palabras de alguien que verdaderamente te pueden sentar como un jarro de agua fría. Si se refieren a temas de dinero, no vas a poder hacer hoy gran cosa sobre el asunto, pero intenta que no suponga un obstáculo. Conviértelo en una posibilidad.

Cáncer

Tendrás que valorar un poco más tu trabajo y darle más importancia incluso si te resulta fácil hacerlo, porque de esa manera los demás también lo van a valorar más. Hoy debes proponerte marcar una estrategia en este sentido con una persona que te pide mucho y muy deprisa.

Leo

Puede que hoy no estés con toda la energía habitual, pero quizá eso te ayude a estar en una situación propicia para reflexionar sobre ciertas cosas que han pasado con más calma y en un ambiente más tranquilo, en casa y sin moverte demasiado. Te vendrá bien.

Virgo

No dejes que la presión de ciertas personas para que hagas lo que les interesa pueda con tu humor y te haga estar en contra de todo y con resquemores porque crees que eres débil y te dejas llevar. Eso no te conviene. Aprende a decir "no" con sutileza.

Libra

Hay momentos especiales que hace mucho no tienes oportunidad de tener en lo afectivo o emocional. Pero eso tampoco debe producirte angustia, ya que los tendrás dentro de poco porque está muy cerca un reencuentro bastante especial con alguien.

Escorpio

Estarás muy seguro o segura de ti a la hora de mostrarte en público y más si es en algún evento desenfadado o en una reunión con amigos y familiares. Sabes que puedes seducir a quien quieras y convencerle de que te de ese capricho que quieres.

Sagitario

Te tomas un respiro hoy en todo lo que suponga esfuerzo ya que lo que más te apetecerá es descansar y no hacer nada complicado o que requiera energía física. No es tan malo hacer ese paréntesis, le va a avenir muy bien a tu organismo.

Capricornio

No darás tu opinión hoy aunque alguien va a notar cómo le miras y realmente va a ser bastante obvio lo que estás pensando. A pesar de que normalmente se impone la discreción en tus actos, a veces eres muy transparente, tenlo en cuenta.

Acuario

Un hecho algo triste te hará poner los pies en el suelo de repente. Te darás cuenta de que la frivolidad está bien, pero que la vida tiene otra parte y que es imposible evitarla en algunas ocasiones. Esa reflexión puede que sea muy oportuna para tu evolución personal.

Piscis

Hay un reencuentro, con alguien del pasado pero con quien mantienes una amistad, que esperabas con muchas ganas y no te importa recorrer kilómetros para vivir ese momento. Superas el cansancio físico porque emocionalmente será muy positivo y agradable.