Efectos del 'brexit': niegan a una británica la entrada en España porque no selló su salida en la visita anterior

El 'brexit' ha cambiado la vida de muchos británicos, sobre todo los que acostumbran a pasar mucho tiempo en España. Ahora, para cualquier viaje entre Reino Unido y la UE hace falta pasaporte.

Una mujer británica de 72 años lo ha vivido en propias carnes: se le negó la entrada en España porque en su última visita, no selló su salida en su pasaporte, tal y como recoge el Mirror.

La mujer entraba a España por Gibraltar para visitar a su hijo, residente en la península. Los británicos que entran y salen del área Schengen ahora deben recibir sellos de entrada y salida, pero las autoridades de pasaportes se olvidaron de sellar el de Linda cuando visitó el país por última vez, en junio.

"Se me negó la entrada a España el 26 de septiembre debido a que mi pasaporte no estaba sellado al salir en una visita anterior de una semana a España que comenzó el 4 de junio", dijo la mujer, de nombre Linda.

Linda dijo que tenía pruebas de que había regresado al Reino Unido, incluida la actividad bancaria y la información de la aplicación Covid de prueba y rastreo, pero afirma que los guardias fronterizos no aceptaron su prueba, ni siquiera la miraron.

"Mi hijo, que habla español, trató de explicar que tenía otra prueba de haber regresado al Reino Unido, pero los guardias no aceptaron ni consideraron mirarla; simplemente insistían en que no tenía sello, que me había quedado más tiempo y que me arrestarían por ser ilegal", se lamentó la mujer.

Linda dice que el problema aún no se ha resuelto y dice que el consulado español en el Reino Unido solo aceptará sus tarjetas de embarque originales como prueba de salida, que no tiene porque sus vuelos se reservaron online.