Alejandro Abad carga contra Naím Thomas después de que este le llamara Voldemort en el especial de 'OT'

El 20 aniversario de Operación Triunfo ha resucitado la polémica entre el productor musical de Mi música es tu voz, Alejandro Abad, y uno de los concursantes de aquella primera edición, Naím Thomas.

El especial, emitido en directo a través de YouTube y de la plataforma RTVE Play, contó con la participación de extriunfitos, profesores y jueces. Naím Thomas fue uno de los que más ampollas levantó con una mención velada a Abad: "No quiero nombrarle, prefiero llamarle Voldemort", dijo.

Estas palabras no han pasado desapercibidas para el productor musical, que le ha respondido a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

"Naím Thomas, lo has vuelto a hacer. Has vuelto a faltar al respeto a una persona de la industria de la música, de la que tú, en condiciones normales, deberías vivir, y muy bien, por cierto. Pero no voy a ser yo quien hoy te dé la mayor de las lecciones", ha comenzado diciendo Alejandro Abad en su mensaje.

"Tú deberías vivir, y muy bien, de la música. Y digo deberías, porque a pesar de tener un enorme talento y unas oportunidades que cualquier chico o chica que sueña por alcanzar sus sueños en el difícil mundo de la música envidiaría. A pesar de ello, tú te has dedicado a despotricar y a maltratar a la industria de la que deberías vivir", ha añadido el productor musical.

Abad ha aconsejado entonces al cantante "dedicar más tiempo a potenciar tu talento y doblegar a la suerte, te lo digo por experiencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Trabajo, perseverancia y paciencia".

A pesar de contar con un "currículum extraordinario" para ganar la primera edición de Operación Triunfo, según Alejandro Abad, el exconcursante no logró triunfar como debería haberlo hecho por su "actitud", su "conducta altiva" y su "falsa humildad".

En este sentido, el productor ha pedido a Naím que deje de hablar del tema Mi música es tu voz, "la única canción en la que has participado y ha tenido éxito".

Asimismo, Alejandro Abad ha querido compartir un audio que unos meses antes de su fallecimiento le dejó el cantante Àlex Casademunt, compañero de Naím Thomas en la primera edición. "Creo que de sus palabras puedes aprender muchísimo. Tras este audio mantuvimos una larga y constructiva conversación Àlex y yo. Desafortunadamente, el destino no reparte la misma suerte para todos", ha valorado.

En opinión de Alejandro Abad, el desaparecido Àlex Casademunt "demostró ser todo un caballero" en aquel mensaje de audio donde le pedía disculpas por unas declaraciones que habían tenido una repercusión negativa para el productor.