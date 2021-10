El rapero Ice Cube pierde un contrato de 9 millones de dólares por negarse a recibir la vacuna de la Covid-19

Pese a que en países como España el proceso de vacunación contra el coronavirus va muy avanzado, en otros países la resistencia de algunas personas es mucho mayor de lo que se podía pensar. Uno de ellos es Estados Unidos.

Un buen ejemplo es el rapero Ice Cube, que ha perdido un contrato de 9 millones de dólares (7,8 millones de euros) por negarse a recibir la vacuna contra el coronavirus, condición sine qua non para participar en la película Oh Hell No.

Tal y como recoge TMZ, la película cuenta con la participación de Jack Black y va a ser rodada en Hawái. Ice Cube y Jack Black firmaron el proyecto, de Sony Pictures, en junio, y en algún momento después, los productores supuestamente solicitaron que todos los actores recibieran la vacuna contra la Covid-19.

Según este medio, con sede en Los Ángeles, los productores se han puesto a buscar contrarreloj a un candidato que sustituya a Ice Cube en el rodaje, que por supuesto debe estar vacunado.

Este medio destaca que durante los peores meses de la pandemia, Ice Cube se mostró muy implicado en la lucha contra el virus, donando mascarillas a la Universidad de Oklahoma y recaudando fondos para los trabajadores sanitarios de atención primaria.