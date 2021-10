Los momentos 'tierra trágame' de Lidia Torrent y Matías Roure en 'First Dates'

El programa First Dates ha sido testigo de la chispa surgida entre dos parejas de solteros que acudieron esta semana a cenar al restaurante, y de cómo ese gran momento se ha visto empañado por la interrupción de Lidia Torrent y Matías Roure, que han protagonizado dos incómodas situaciones.

En el caso de Lidia Torrent, la pareja formada por Ulises y Carla se encontraban disfrutando de la cita en el reservado, donde estaban jugando a la diana del amor. "Había química", ha reconocido posteriormente Ulises a cámara.

La situación se puso más interesante cuando Ulises lanzó el dardo y le tocó "besar como si no hubiera un mañana". Sin embargo, cuando ambos estaban a punto de besarse, entró en la habitación Lidia Torrent para interrumpir a los dos solteros.

"Parejita, sé que os lo estáis pasando muy bien, pero vengo ya a por vosotros", les dijo. La decisión no sentó nada bien a Ulises, que le respondió: "Nos has cortado justo en el momento en el que había que besarse como si no hubiera un mañana".

"¿En serio? Me voy un minuto", reaccionó Torrent antes de salir del lugar y volver a dejar solos a los dos jóvenes. Finalmente, ambos siguieron el juego donde lo habían dejado, se besaron y terminaron la cena pidiendo una segunda cita.

Matías Roure, por su parte, fue testigo incómodo de una tórrida conversación entre Nicole y Víctor que le hizo salir corriendo.

Al hablar sobre qué cosas le excitaban de las mujeres, Víctor se refirió a las manos, pero también a los pies, algo que sorprendió a su cita, Nicole. "¿Te excitan más mis pies que mis pechos?", le dijo justo en el momento en el que el camarero se acercaba a la mesa.

La expresión facial de Matías dio a entender que había escuchado perfectamente la pregunta, y prefirió dar media vuelta para dar a la pareja su espacio.

"Has entrado en un momento un poco raro", ha bromeado Nicole ante la reacción del camarero.