El PP exige que se cumpla el mandato plenario y que el Carnaval se celebre en febrero y marzo de 2022

"El que llegó apelando a la participación y al pluralismo no solo no respeta lo acordado por los representantes de todos los gaditanos en el Ayuntamiento, en una actitud completamente dictatorial, sino que sigue adelante con una decisión torticera y errónea, tomada de manera unilateral y que va a perjudicar gravemente a la ciudad", ha lamentado Ortiz, según ha informado la formación en un comunicado.

El Grupo Popular ha señalado que el Ayuntamiento ha perdido "una oportunidad extraordinaria para sentirse respaldado por todos los concejales" y apostar por un carnaval en sus fechas, "todos hubiésemos ido a una para conseguir la mejor fiesta".

"Más aún cuando nuestra propuesta incluía las fechas de mayo y junio como alternativa si la pandemia alcanzaba niveles preocupantes en febrero y esa posibilidad también fue votada en contra por los concejales de Adelante Cádiz, y en este caso por el concejal no adscrito, lo que hizo que ese punto no se aprobara. Conclusión: si cumplieran el acuerdo que todos los gaditanos hemos votado no tendrían ni siquiera esa opción de aplazarlo a mayo si en febrero la pandemia se recrudece", ha indicado.

"Un carnaval tan importante no se merecía este ridículo", ha aseverado, toda vez que ha lamentado que los visitantes que quieran venir al carnaval "no saben cuándo hacerlo". "El Grupo Municipal Popular no tiene duda alguna de que habrá carnaval en febrero", ha concluido.