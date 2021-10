Broncano cuenta el altercado con un joven en plena calle de Madrid: "Le cogí por el cuello"

El humorista y presentador David Broncano sorprendió el pasado jueves a los espectadores de La resistencia al desvelar una inesperada anécdota al cantante Fito, que acudió al programa para hablar de sus últimos proyectos musicales.

Como suele ocurrir en muchas de sus entrevistas, la conversación también abarcó otros asuntos más personales, y fue entonces cuando Broncano dejó atónito al público del Teatro Príncipe Gran Vía y al invitado al contar un altercado que tuvo en pleno centro de Madrid.

"El otro día cogí por el cuello a uno, sin querer", dijo el presentador, a lo que Fito reaccionó: "Eso no es violencia". "Eso no es violencia, es aprendizaje", se reafirmó Broncano, sin poder contener la risa.

El presentador se lanzó entonces a contar los hechos: "Iba por el medio de la calle, por aquí por el centro, y, de pronto, salió un chaval. Luego, identifiqué que era un chaval que estaba haciendo bromas de cámara oculta. Estaba en una especie de maceta y salió de golpe. Va vestido como de arbusto, entonces sale y te pega un susto", rememoró.

Broncano, que iba mirando el móvil en ese momento, reaccionó cogiéndole del cuello. "Se me echó encima y me dio un susto y me salió coger del cuello", se justificó entonces, alegando que esa reacción pudo deberse a que creció "en un pueblo pequeño".

La situación cambió radicalmente para el joven, continuó explicando Broncano. "El chaval pasó de pegarme un susto a decirme: '¡Suéltame, por favor! ¡Por favor!".

Mensaje para los carpetillas de Gran Vía: Cuidado con Broncano que igual la multa de Bicimad se queda corta y os pone la rodilla en el cuello. #LaResistencia pic.twitter.com/W53nxaq2f4 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) October 28, 2021

Cuando el presentador fue consciente de lo que pasaba, se disculpó con el joven, que se sinceró con él: "'Es que te iba a dar un susto', me dijo, y yo: 'Bueno, pues ha sido mutuo, hemos disfrutado los dos'", ha concluido Broncano.