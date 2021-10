La lucha por normalizar la infancia trans, en 'Got Talent': "Hay que acompañar y escuchar, si nos niegan nos crean dolor"

Este viernes 30 de octubre, Got Talent vio la luz en Telecinco y volvió a ser pábulo de todo tipo de reivindicaciones sociales. Especialmente emotiva fue la audición de Kai Etxaniz, que buscaba concienciar sobre la importancia de apoyar la infancia trans con una apuesta musical alegre y pegadiza.

El artista, de 46 años, no acudió solo al formato, sino acompañado de menores de la asociación Naizen que, como él, eran trans. "Nuestros entornos nos han respetado tal y como somos, y eso es importante, porque solo nosotros sabemos lo que somos, pero hay personas que no lo tienen tan fácil", explicó una de las niñas en la presentación.

"A los niños y niñas que están viendo esto desde sus casas: si os encontráis perdidos, que sepáis que no estáis solos. Y tranquilos, porque hay más gente como vosotros. Si no te respetan, el problema no lo tienes tú", dijo otro de los menores.

Fue la propia organización quien le propuso el proyecto de crear un tema para concienciar sobre su labor, según explicó. "Les dije que sí, y que también se la iba a hacer a mi niño interior, para que se pusiese contento", comenzó.

Después, el cantante recordó su experiencia personal y recalcó el mensaje que buscaba transmitir. "Yo he vivido la experiencia en primera persona, y es importante mandar el mensaje de que existimos desde pequeños y de que, si nos niegan, solo nos crean dolor. Vengo a visibilizar la alegría de la infancia trans cuando es escuchada, conocida y sentida como realmente es", expresó con una gran sonrisa.

Qué importante es dar visibilidad a los menores trans: "No estáis solos. Hay más gente como vosotros" ❤️



🔵 #GotTalent8 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/xBk3BtUBcV — Got Talent España (@GotTalentES) October 29, 2021

El artista, más tarde, aprovechó para lanzarle un mensaje a los miembros de familias con menores trans: "Los padres no pueden hacer nada para cambiarlos, tienen que escucharlos y acompañarlos, porque ellos hablan claro en muchas ocasiones". El cantante, viejo conocido de Edurne, se marchó del teatro Alcalá de Madrid con dos síes, pues el de Risto Mejide se le resistió al no convencerle la propuesta.