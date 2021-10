Tu horóscopo diario: sábado 30 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 30 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aparece hoy con mucha potencia tu fuerza de voluntad. Cumples con las promesas que te has hecho y eso mejora tu autoestima. Te sentará muy bien en todos los sentidos, tanto que alguien te dice que tu imagen está espectacular. Brillarás.

Tauro

No debes enfadarte ni poner mala cara si una obligación familiar te impide ir a esa comida o acto social que te apetece tanto. No dejes que eso te ponga de mal humor, asume tus responsabilidades e intenta compaginarlas lo mejor posible con el ocio.

Géminis

Recuerdas las palabras que hace poco te ha dicho una persona con más experiencia que tu en un asunto complejo, en el que hace falta tiempo para asumirlo. Poco a poco lo vas a hacer, pero debes de concederte un tiempo.

Cáncer

Te apetece sentirte libre, independiente y sin ningún tipo de atadura. Pero es cierto que algunas circunstancias te lo impiden del todo. No te obsesiones con eso y vete preparando una estrategia para conseguirlo a medio plazo. Lo lograrás.

Leo

Alguien cercano, a quien te has confiado mucho, te hace cambiar de perspectiva sobre las relaciones afectivas o sobre abrir de nuevo tu mente y tu corazón a una nueva relación, algo que tenías descartado desde hace un tiempo. Te renuevas en esto.

Virgo

Reconoce que no es demasiado inteligente aferrarte a alguien que no está por la labor de mantener esa relación que tu sí quieres y además de una manera muy concreta. Es mejor que ahora respires hondo y aceptes la realidad sin pensar más.

Libra

Será una jornada bastante agradable en general, sobre todo si confías en alguien que va a hacer un trabajo por ti o te sustituye en algo relacionado con la familia. Relájate todo lo que puedas con lo que habitualmente te siente mejor en ese aspecto.

Escorpio

Sabrás acertar con tus palabras ya que vas a analizar una situación profesional con mucho acierto e incluso si no trabajas, te pondrás en contacto con alguien de ese ámbito y solucionarás algún fleco que hayas dejado por terminar.

Sagitario

A veces no hay que decir toda la verdad, aunque tampoco hay que mentir, sobre todo si quieres que no desconfíe de ti una persona que acabas de conocer y que te atrae. Pero guarda parte de tu intimidad para ti, al menos por el momento.

Capricornio

No creas que vas a engañar a alguien que tiene la sospecha de que haces algo en lo profesional o en lo personal con intenciones de llegar a algún lado o de escalar posiciones. Sabes que es cierto y que pueden descubrir tu juego. Ten precaución.

Acuario

Quizá estés muy protector o protectora con la pareja y eso es algo que va a agradecer mucho y más aún si la relación no está en su mejor momento. Es importante que recuperes un espacio emocional perdido si quieres volver al punto de partida.

Piscis

No te sueles dejar manipular fácilmente, pero hoy alguien lo va a intentar y quizá tengas el riesgo de caer en esa debilidad. No digas nada, pero lo mejor es que descubras el juego y tomes tus medidas antes de que todo eso te lleve a una situación no deseada.