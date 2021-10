FAAVV sol·licitarà executar la sentència sobre les graderies del nou Mestalla si el club no reprèn les obres

Així ho ha manifestat la presidenta de la Federació, María José Broseta, en declaracions als mitjans després d'una reunió mantinguda aquest divendres amb l'alcalde de València, Joan Ribó.

Broseta ha traslladat a l'alcalde el seu "ferm propòsit" de sol·licitar l'execució de la sentència ferma del Tribunal Suprem del 16 de desembre de 2005 que declara il·legals part de les noves graderies.

"Encara que la sentència haja prescrit, hi ha fórmules jurídiques per a sol·licitar l'execució de la sentència i és el que farem si el club no reprèn les obres del nou Mestalla amb els diners que rebrà del fons d'inversió CVC", ha afirmat.

Broseta ha remarcat que aquesta quantia, amb la obtinga de la venda de la parcel·la de l'avinguda d'Aragó, "és més que suficient per a executar el poliesportiu de Benicalap i finalitzar un estadi al nivell que es mereix aquesta ciutat i no un low cost com pareix que s'està plantejant".

L'alcalde i Broseta han tractat també els problemes que suscita el camp del Mestalla i, més concretament, l'amplària de les graderies i les volades que, en el seu moment, ja van denunciar els veïns i que ara anuncien que revitalitzaran en els tribunals si no es compleix el dictaminat.

L'alcalde ha afirmat que estaran "atents al fet que es complisca la sentència que van guanyar els veïns" però que la posició de l'Ajuntament és "sobretot la posició de sempre": "Que s'acabe el nou camp. Dir-li al València Club de Futbol que ja és hora. Ara ja té diners. El camp s'ha d'acabar i s'han de complir els compromisos que té amb la ciutat".

L'alcalde també ha avançat que faran "el possible per a ajudar les associacions de veïns a través de subvencions en el pressupost de 2022 o en els espais i locals que puguen cedir".