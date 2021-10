Fedacova veu "un atac gratuït" l'anunci del Ministeri de Consum de limitar la publicitat d'aliments "no saludables"

L'organització reacciona així a l'anunci per part de l'Executiu d'un reial decret que regularà l'emissió publicitària d'aliments i begudes "no saludables" dirigida al públic infantil i adolescent, i afectarà a la publicitat en televisió, ràdio, sales de cinema, Internet, xarxes socials, webs i apps amb continguts dirigits a menors de 16 anys.

En opinió de Fedacova, aquestes qüestions "ja estan en l'agenda de les empreses que operen en el sector, que investiguen i inverteixen recursos per a oferir millors productes als consumidors i, especialment, a la infància".

Posen com a exemple l'adhesió al Pla de col·laboració per a la Millora de la Composició dels Aliments i Begudes 2017-2020, proposat per l'AESAN, reduint sucre, grassa i sal ha suposat la reformulació de més de 2.000 productes. Per a açò, les empreses han incrementat la inversió en R+D+i, adaptant-se a les millores nutricionals i demostrant el seu compromís i implicació amb els consumidors i les autoritats sanitàries, així com la prevenció de l'obesitat infantil.

Recorden, en aquest sentit, que la indústria agroalimentària i el sector de la distribució, van tindre un paper exemplar durant la crisi sanitària, mantenint el seu compromís de proveïment amb productes segurs i de qualitat i cuidant als seus treballadors, per a garantir el subministrament a la ciutadania i ara es tracta d'un sector clau en la recuperació de l'economia i l'ocupació.

"DIÀLEG I CONSENS"

Des de la federació valenciana s'advoca per "el diàleg i el consens a l'hora de prendre decisions d'aquest tipus". Per açò, es posen a la disposició del Ministeri de Consum i de la resta d'organismes públics implicats en la matèria per a treballar junts i millorar la comunicació sense imposar limitacions "que comportaran una pèrdua global de confiança".

Finalment, Fedacova vol fer pública la seua adhesió i conformitat al comunicat emès ahir per la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB).