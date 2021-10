Lambán: "Si cuesta tanto devolver las multas del estado de alarma como cobrarlas... para días tienen los ciudadanos"

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha acudido este viernes al acto del homenaje al pintor Francisco Pradilla en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza). Ahí, a preguntas de los periodistas presentes en el acto sobre la declaración por parte del Tribunal Constitucional del segundo estado de alarma como inconstitucional, Lambán ha asegurado que el Gobierno de Aragón acatará la sentencia. "Si el Constitucional nos dice que tenemos que devolver las multas, las devolveremos", señaló en unas declaraciones recogidas por el Herlado de Aragón.

"No hay vuelta de hoja", prosiguió, pero añadió que "si cuesta tanto devolverlas como cobrarlas, para días tienen los ciudadanos". Por otro lado, Lambán, que ha reaparecido tras superar la Covid, ha considerado que no es una tarea "excesivamente difícil" crear una figura tributaria "similar" al conocido como impuesto de la plusvalía municipal, que sea "perfectamente aceptable" por el Tribunal Constitucional.

Además, el socialista ha reconocido este viernes que este tema es supone "un quebranto muy serio para los ayuntamientos" por la "pérdida de ingresos" que implica. Por otro lado, ha adelantado que el Gobierno central "está pensando, en este momento, en sustituir esa figura tributaria por otra similar para que los ayuntamientos no pierdan esa aportación", una medida "que no se me antoja que sea una tarea excesivamente difícil".

Por último, también se refirió a la visita de la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, este miércoles, 3 de noviembre, a la comunidad autónoma, para copresidir la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua. "Hablo mucho con la ministra Ribera sobre la transición justa de Andorra, de cuestiones relacionadas con política energética de temas que voy hablando con asiduidad", ha señalado, tal y como recoge El Heraldo de Aragón.

Lambán ha estimado necesario "que la gente de las cuencas mineras, de Andorra, recuperen la fe en sus gobernantes y en sus respectivas administraciones" y "vean que, efectivamente, se están arbitrando soluciones y que los gobernantes se preocupan por ellos y cuidan de su presente y su futuro".