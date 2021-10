Vittorio Storaro se ofrece al Ministerio de Cultura para la conservación de sus trabajos con Carlos Saura

Así lo ha indicado este viernes en Valladolid, donde ha participado en un acto de la 66 Semana Internacional de Cine, la Seminci, festival que lo ha reconocido este año con una Espiga de Honor. "Sería un paso extraordinario para la cultura española", ha afirmado en el encuentro organizado por el festival.

Tras dos años de trabajo, el triple ganador del Oscar espera culminar el próximo año el proceso de conservación de las cintas de Bertolucci con una tecnología óptica-digital que preservará tanto la imagen como el sonido "durante 500 años", proyecto que cuenta con la financiación del Gobierno de Italia y con el que da cumplimiento a la promesa que le hizo al afamado director transalpino poco antes de su muerte.

En Valladolid, donde precisamente Carlos Saura presenta este viernes 'El rey de todo el mundo', en la que vuelve a contar con Storaro para la fotografía, el italiano se ha referido tanto a Saura como a Bertolucci como "dos personas excepcionales" de las que se considera "discípulo" y ha afirmado que son "los dos únicos directores" que ha conocido que "aman escribir con la cámara", circunstancia que le brinda a él "completa libertad para escribir con la luz". "No tengo que intervenir en los encuadres ni en los enfoques", se ha felicitado Storaro.

A su juicio, el lenguaje de la luz "debería poder tener este extraordinario sentido del ritmo que da la música o la literatura", ya que junto con estos dos, forma las tres patas sobre las que se asienta el cine, como ha defendido. "Sería bonito que la luz o la cámara tuvieran la misma cualidad de ritmo", ha insistido.

TRABAJO CON BERTOLUCCI

A lo largo de los 25 años en que Bernardo Bertolucci y Vittorio Storaro trabajaron juntos, dejaron su huella en películas como 'El conformista', 'El último tango en París', 'Novecento', 'El último emperador', 'La estrategia de la araña', 'El te en el Sáhara' o 'El pequeño buda'.

Tanto en el caso de las películas de Bertolucci como en la propuesta formulada en Valladolid al Gobierno español, Storaro ha defendido la realización de su trabajo "de forma completamente gratuita" ya que en esas cintas está mi trabajo y "hay que cuidarlas".

Vittorio Storaro ha renegado del título de director de fotografía, inventado en Estados Unidos en los años 60 e importado a Europa, ya que considera que "al igual que en una orquesta", una película "sólo puede tener un director" y ha considerado el nacimiento de esta denominación como "un acto de arrogancia".

"Creo que en realidad no somos coautores de la obra cinematográfica, específicamente somos autores de la fotografía cinematografía", ha recalcado.

El ganador de tres Oscar a Mejor Fotografía por 'Apocalypse Now', 'Reed' y 'El último emperador', ha reconocido que en su juventud tuvo "la suerte" de "ser capaz de decir no cuando a las oferta para algunos proyectos" que no sentía que le permitieran crecer a nivel profesional.

"No podemos hacer todas las películas, trabajar con todos los directores. Hay que decidir esto me interesa y esto no me interesa", ha explicado, al tiempo que ha enfatizado que lo hacía por una cuestión de percepción, ya no se permitía decir que no "porque fuera rico", pues provenía de una familia "muy pobre" y tenía que trabajar en un estudio fotográfico a la vez que estudiaba.