L'Ajuntament d'Alacant i Creu Roja clausuren els tallers d'inserció laboral que han format a 20 joves

El taller, que ha complit el seu desé aniversari i que realitza Creu Roja en col·laboració amb l'Ajuntament, ha comptat amb la participació de 20 joves, d'entre 18 i 30 anys. Els xics i xiques procedeixen dels barris Cementeri i Zona Nord de la ciutat. Tots ells han acabat el curs de forma molt satisfactòria, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Entre l'alumnat, 4 xics i xiques han sigut entrevistats i començaran de forma immediata unes pràctiques en una important cadena d'hoteleria de la ciutat. Els altres ampliaran la seua formació en àmbits com a cuina, emmagatzematge, reparació de mòbils, pastisseria i neteja.

El regidor de Coordinació de projectes ha agraït la seua col·laboració un any més a Creu Roja pel seu compromís amb Alacant i la seua aposta pels joves i ha expressat la seua felicitació a tots els diplomats i ha assegurat que "programes com a aquest, de competències bàsiques per a l'ocupació, fan que pague la pena el treball diari de punts professionals que treballem en aquest Ajuntament".

"Sabem que és una aposta segura per al vostre futur, la vostra inserció laboral, el vostre desenvolupament personal i professional. Aquesta formació, augmentarà la vostra eficàcia, qualitat, productivitat, autoestima i treball en equip", ha afegit.