La campanya 'Mercancías al tren' reivindica el transport ferroviari com el "més sostenible"

La campanya itinerant 'Mercancías al tren' ha iniciat a València la seua marxa per Espanya per a conscienciar que el transport ferroviari de mercaderies és "el més sostenible, més net i més compromés en la lluita contra el canvi climàtic" i ha de ser "efectiu i possible".

Amb motiu d'aquesta iniciativa, s'ha situat un gran contenidor verd a la plaça de l'Ajuntament de València, que durant aquest divendres i dissabte acollirà activitats infantils, oferirà "xicotets regals" i reivindicarà aquest tipus de transport enfront del de carreteres.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; la vicealcadesa de València, Sandra Gómez; l'eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero; el comissionat del Govern per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira; el director general de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària, Casimiro Iglesias; el director general de Renfe Mercaderies, Joaquín del Moral; i el CEO de Transfesa Logistics, Bernd Hullerum, han presentat la campanya.

Aquest projecte itinerant arranca a Espanya, després d'haver-se llançat ja a Alemanya i al Regne Unit, amb motiu de l'Any Europeu delFerrocarril. La campanya recorrerà diferents punts del país durant els pròxims mesos per a conscienciar tant a les institucions públiques, com al sector empresarial i a la societat en general de la importància de traslladar càrrega de la carretera al tren per a reduir les emissions del sector transport que és el responsable d'un 30% de les emissions totals.

La ciutat s'ha triat com punt de partida per la seua situació estratègica com a node logístic internacional i també per a posar el focus en el Corredor Mediterrani, una de les deu principals infraestructures de la Xarxa Transeuropea TEN-T.

Les "oportunitats" que brinda el fet de traure les mercaderies de les carreteres són nombroses, segons ha exposat el CEO de Transfesa Logistics, Bernd Hullerum. Permetria reduir en un 80% les emissions de CO2 en el transport de mercaderies, "clau" per a la lluita contra el canvi climàtic; retallar en més del 50% els costos externs; reduir les morts per accidents i optar per una manera que "és huit vegades millor en termes de contaminació de l'aire".

En línia amb el Pacte Verd Europeu que vol reduir en un 90% les emissions associades al transport, la campanya posa l'accent que el tren representa només el 0,4% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de la Unió Europea i consumeix sis vegades menys energia.

"El moment és hui"

Per tot açò, pujar les mercaderies al tren és "molt important" per a "aconseguir els objectius climàtics marcats en els pròxims anys a Europa", ha insistit Hullerum. Si bé "no és un tema que anem a aconseguir de la nit al dia", ha insistit que "el moment és hui" i, durant la seua intervenció, ha citat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, per a assegurar que "el temps es va acabar" i "el moment de fer les coses és hui" si es vol arribar als objectius de l'agenda 2030 i 2050.

El "handicap" d'Espanya

Els participants en l'acte han coincidit a denunciar el "handicap" d'Espanya, on el transport ferroviari de mercaderies suposa el 4% del total, enfront del 33% dels Estats Units i el 18% de mitjana de la Unió Europea.

El conseller d'i Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha subratllat que "açò ha de canviar" i ha posat el focus, no només en la necessitat de millorar les infraestructures necessàries sinó també en la millora de la seua explotació, perquè "a les empreses els isca a compte utilitzar el ferrocarril com a manera de transport".

En eixe sentit, ha recordat la "bona notícia", aquesta setmana, del "desbloqueig" de l'eix passant i la doble plataforma d'Alta Velocitat entre València i Castelló. "Serà una fita importantíssima per a la descarbonització i perquè les mercaderies es pugen al tren", ha afirmat.

A preguntes dels mitjans, també s'ha referit al projecte per a l'ampliació del Port de València: "El port ha de fer un esforç addicional perquè les mercaderies isquen en ferrocarril, per això és important també avançar amb eixe projecte que es té en la Font de Sant LLuis de convertir una estació intermodal".

Implicació d'Europa

Per la seua banda, l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha assegurat: "Si les mercaderies votaren i parlaren, l'escàs percentatge que representa el seu transport per ferrocarril no tindria lloc".

Ha reclamat, en eixe sentit, la col·laboració de totes les administracions per a "aconseguir que el mitjà de transport que és més sostenible, més net i més compromés en la lluita contra el canvi climàtic siga efectiu i possible".

Així mateix, el director general de Renfe Mercaderies, Joaquín del Moral, ha mostrat el suport de l'empresa pública enfront de la descarbonització i lluita contra el canvi climàtic, el "gran repte que tenim com societat". Així, ha destacat que quatre de cada cinc trens de mercaderies de Renfe funcionen per tracció elèctrica.

El director general de Planificació i Avaluació de la Xarxa Ferroviària del Ministeri de Transports ha assenyalat l'objectiu de duplicar la quota del transport ferroviari de mercaderies i ha desgranat les accions contemplades referent a això en la iniciativa Mercaderies 2030.