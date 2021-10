British Ecological Society premia un investigador por su fotografía de un insecto recién descubierto en Valencia

En el Paraje Natural Municipal de Les Rodanes de Vilamrxant (Valencia) hay multitud de cuevas. En ellas, existe un pequeño insecto, de menos de medio centímetro de tamaño, sin ojos ni pigmentación alguna, Valenciolenda fadaforesta (Hoch & Sendra), descubierto recientemente y en cuyo hallazgo participó, entre otros, el Museo de Historia Natural de la Universitat.

El fotógrafo e investigador de Etología en el Instituto Cavanilles Roberto García Roa ha conseguido fotografiarlo, lo que le ha valido el puesto de subcampeón en el concurso Capturing Ecology de la British Ecological Society, la sociedad ecológica más antigua del mundo.

La imagen, 'The fairy of the forest', es el resultado de una larga exposición a través de la cual el autor "buscaba enfatizar aún más la visión casi mágica que acompaña al aspecto de estos minúsculos animales". La documentación fotográfica de esta especie ha llevado al autor varios meses y diversas expediciones al mundo subterráneo.

No es la primera vez que la British Ecological Society reconoce el trabajo de Roberto García Roa. Con este ya son siete los años consecutivos en que es galardonado en el concurso. En 2019 quedó en primer lugar con su fotografía Waiting, que mostraba a una boa arborícola adulta de Madagascar (Sanzinia madascariensis), una de las especies de serpiente más grandes de la isla.

Valenciolenda fadaforesta, el insecto de 4 mm que ha conseguido capturar con su cámara, es una cigarra de la familia Kinnaridae, de la que no se conocía ninguna otra especie en el continente. Milenios bajo tierra han alterado evolutivamente su pigmentación, al igual que sus ojos, desaparecidos, lo que le da un aspecto casi fantástico. De ahí el nombre de "hada de los bosques", que es el origen de su nombre científico (fada, 'hada'; foresta, 'bosque').

PONER EN VALOR LA CONSERVACIÓN

"Ojalá que fotografías como esta sirvan para poner en valor la conservación de los ecosistemas cavernícolas y los organismos que en ellos habitan", dice el autor.

Roberto García Roa es doctor en Biología y actualmente investigador en la Universitat de València. Biólogo evolutivo, fotógrafo de conservación y divulgador, ha recibido premios de instituciones como la Royal Society, EDC Natura, o la ya mencionada British Ecological Society. Recientemente, publicó un artículo en National Geographic hablando del descubrimiento de la Valenciolenda fadaforesta.