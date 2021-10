El Centre Raimon serà "un espai viu" per a donar a conéixer el llegat del cantautor i "estimular" l'art

Així ho ha destacat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui aquest divendres ha firmat el conveni amb l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, per a la rehabilitació del Real Monestir de Santa Clara de la localitat de Xàtiva, a través del qual la Generalitat aportarà 3 milions d'euros.

En el transcurs de l'acte, en el qual també ha participat el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, el cap del Consell ha assenyalat que el conveni és resultat del treball conjunt de la Generalitat Valenciana, el Ministeri de Cultura, la Diputació de València i l'Ajuntament de Xàtiva, i contribuirà al fet que les pròximes generacions puguen conéixer el que va suposar per a "la recuperació de la nostra cultura, de la nostra identitat, del nostre autogovern, la veu sempre clara i neta de Raimon".

En concret, el Real Monestir albergarà la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana i el Centre Raimon d'Activitats Culturals, que constituirà "un espai viu" on conéixer el llegat de l'obra artística de Raimon, estimular la cultura i l'art, així com per a donar un nou ús a les instal·lacions pertanyents al gòtic valencià.

En aquest sentit, el president ha instat a totes les administracions implicades a "avançar el més ràpidament possible per a aconseguir que aquest espai siga un espai de record i de memòria, però sobretot per a mirar al futur amb esperança i pensant que la utopia d'un món millor és possible".

Així mateix, ha agraït a Raimon i a Annalisa la seua "generositat", per compartir la seua memòria, el seu llegat i el seu patrimoni amb el poble de Xàtiva i amb el poble valencià", i ha destacat la figura i l'obra del cantautor al que ha considerat com a "únic en la nostra terra" i del que ha assegurat que "ha lligat el nom de Xàtiva a la Llibertat, a tot el món".

"FORTALESA A LES COMARQUES"

Durant la seua intervenció, s'ha referit a la importància de la desconcentració d'institucions també a la Comunitat Valenciana, "la fortalesa de la qual es troba en les seues comarques", ha assegurat. En aquest sentit, ha destacat el compromís del Consell per impulsar actuacions en les capitals de comarca i en tot el territori "per a configurar el país que volem".

Les obres de rehabilitació tindran un cost estimat de 8,9 milions d'euros, dels quals 3.043.285 euros seran aportats per la Generalitat entre 2021 i 2025, tal com contempla el conveni firmat aquest divendres, i la resta de l'actuació serà finançada per l'Ajuntament de Xàtiva, sense perjuí de la participació d'altres administracions públiques.

El Real Monestir de Santa Clara serà cedit per l'ajuntament a la Fundació Raimon i Annalisa de la Comunitat Valenciana i albergarà tant la seu de la fundació com el Centre Raimon d'Activitats Culturals la finalitat de les quals serà reunir, custodiar, investigar i difondre l'obra de Raimon per a fer-la accessible i donar-li un ús educatiu i científic.