Dos boles grans en moviment i amb música decoraran la plaça de l'Ajuntament de València en Nadal

Així ho ha avançat la tinent d'alcalde i regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, després que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València haja aprovat aquest divendres el nou contracte d'enllumenat dels carrers en Nadal i Falles, que en aquesta ocasió serà de tres anys i que incrementa el seu pressupost un 119 per cent, fins als 359.999'2 euros.

L'edil ha destacat que una de les principals novetats estarà en la mateixa plaça de l'Ajuntament, "on s'instal·larà un motiu nadalenc de dos boles, una de 15 metres i una altra d'11 metres, que tindrà llums en moviment i música i permetrà fer un espectacle audiovisual cada hora fins a les nou de la nit".

A més, s'instal·laran 142 elements decoratius en fanals, a més d'il·luminar la façana de la casa consistorial i el pessebre que tradicionalment se situa a la plaça de la Reina, segons ha informat el consistori en un comunicat.

També hi haurà elements decoratius de, com a mínim, cinc metres d'altura en Patraix, Russafa, Campanar, Poblats Marítims, Benimaclet, Ciutat Vella, Rascanya, Sant Marcel·lí, Extramurs, Benicalap, Quatre Carreres, Camins al Grau i l'Olivereta, a més de 17 rètols de "feliç nadal" en tots els pobles i en tres barris de la ciutat, així com 117 arcs decoratius en 27 carrers.

NOU CONTRACTE

Notario ha destacat que el nou contracte "reforçarà el centre però sense deixar de costat la descentralització". Inclou elements decoratius nadalencs en el centre, en 13 barris i en els diferents pobles de la ciutat.

La tinent d'alcalde ha explicat en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern que "les noves llums seran sostenibles, una cosa que per a aquest govern és molt important, i es descentralitza la decoració nadalenca a tots els barris i pobles, com ha fet aquest govern des que va arribar a l'ajuntament en 2015".

Quant a les falles, s'instal·laran llums decoratives LED en els carrers de la Pau, Sant Vicent, Russafa, Barques i la plaça de la Reina amb l'objectiu, segons Luisa Notario, "d'incentivar i revitalitzar la ciutat creant una atmosfera nocturna agradable per a passejar de cara a les falles i a participar en l'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats".

El nou contracte d'enllumenat serà de tres anys prorrogables per altres dos anys més i els elements decoratius poden ser rotatoris i instal·lar-se en altres ubicacions en anys posteriors.