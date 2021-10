Les patrulles policials es reforçaran un 50% en la nit de Halloween en grans ciutats

Així ho ha traslladat la delegada del Govern, Gloria Calero, en una reunió de seguretat per a evitar els desordes i altercats durant el pont de Tots Sants, amb representants de les forces i cossos de seguretat, la Policia adscrita a la Generalitat i el regidor de Seguretat de València, Aarón Cano, informa Delegació.

Calero ha ressaltat la complexitat del dispositiu de Halloween i ha anunciat un reforç en els dispositius policials per a evitar la celebració de macrobotellons a les grans ciutats o zones aïllades i ha apel·lat a la responsabilitat, la prudència i el compliment de les normes.

Els dispositius abordaran la prevenció de la delinqüència, com a furts o robatoris amb violència durant els dies festius, i possibles manifestacions delictives que es produïsquen per la celebració de festes o botellons durant el cap de setmana.

Durant la vetlada de Halloween hi haurà més presència policial en les grans ciutats per a evitar altercats. En general, la delegada ha ressaltat aquesta trobada "positiva i productiva" per a maximitzar la seguretat.

En la ciutat de València, el dispositiu de la nit del 31 preveu 200 agents, nou zones de vigilància preferent i quatre prioritàries, al costat de la col·locació de 453 tancs i contenidors, avança la Policia Local en el seu compte de Twitter.