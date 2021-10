El Ayuntamiento pide al Gobierno que destine partidas de los PGE a mejorar las conexiones por tren

La iniciativa ha sido dado a conocer este viernes por el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, en una comparecencia informativa en la mañana de este viernes, con los portavoces del equipo de gobierno local y del PSOE, Jacobo Calvo, y del Grupo de Unidas Podemos e Independientes, Antonio Cambril, antes del Pleno municipal de octubre, en que se ha dado inicio a la tramitación de las ordenanzas fiscales para 2022, también en virtud de un acuerdo entre ambos.

En cuanto al tren, "los dos grupos municipales que de forma habitual nos estamos sentando para acordar cuestiones de funcionamiento en ese marco de acuerdo programático para el desarrollo de Granada, vamos a pedir a nuestros respectivos grupos parlamentarios en el Congreso que eleven exigencias, iniciativas y alegaciones para que se incorporen en los Presupuestos, partidas concretas y definidas para la mejora de las infraestructuras ferroviarias en nuestra ciudad", ha explicado Cuenca.

Durante la comparecencia, el regidor ha reiterado que "actualmente las conexiones ferroviarias de Granada son lamentables. Las frecuencias son malas, los horarios son malos y los trenes, que afortunadamente vienen llenos, son insuficientes".

Ante esta situación, Cuenca, que ha calificado de "postureo" la moción que llevaba el PP al Pleno sobre los PGE, ha invitado al resto de los grupos municipales a que se sumen y unan sus fuerzas, en este momento de trámite presupuestario, "para elevar la voz ante el Gobierno de España, evidenciar las necesidades que tiene Granada y exigir en el Congreso la dotación de partidas presupuestarias que garanticen que Granada no sólo va a mejorar sus conexiones ferroviarias, sino que va contar con una dotación específica que evite que quedemos aislados, porque ahora mismo estamos en riesgo de quedar aislados".

En este sentido, el regidor ha anunciado que el próximo 5 de noviembre tiene previsto reunirse en Guadix con los alcaldes accitano y de Almería, Jesús Lorente y Ramón Fernández-Pacheco, "para hacer un frente común en la defensa de la conexión" granadino-almeriense.

En el mismo sentido ha avanzado que tiene previsto mantener también un encuentro con el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, "con el mismo fin, lograr la unión de nuestras ciudades en torno al Corredor del Mediterráneo" y que en las próximas semanas convocará la Mesa por el Ferrocarril.

Cuenca ha avanzado además que, "en los próximos 15 días", espera tener respuesta del Ministerio de Transportes "al máximo nivel para sentarnos y arrancar un compromiso del Gobierno de España con Granada. Estamos defendiendo aquello que es justo y no podemos permitir que Granada quede aislada de Europa, porque estaríamos jugándonos el futuro de esta ciudad y esta provincia para los próximos 40 años", ha reiterado.

Tras agradecer "el trabajo real, serio y riguroso que está haciendo el Grupo de Unidas Podemos", el primer edil ha pedido al resto de formaciones políticas "que no juguemos a la confrontación cuando tenemos la oportunidad de ir de la mano en los espacios que nos unen, como, por ejemplo, pedir dotaciones para el ámbito ferroviario con el fin de mejorar tanto el número de trenes que atienden a nuestra ciudad como la frecuencia de los mismos que, insisto, son bastante patéticas".

El portavoz de Unidas Podemos (UP) e Independientes, Antonio Cambril, ha destacado en su intervención que el Gobierno ha diseñado "unos Presupuestos sin precedentes, los más sociales de la historia y que suponen un escudo para la gente", por lo que, "lo que es bueno para España, es bueno para los granadinos" ha dicho.

Cambril, por otro lado, ha señalado que "todo esto contrasta con el capítulo de inversiones en infraestructuras para Granada, especialmente en materia ferroviaria, es un golpe más al histórico tras 40 años de abandono inversor que ha dejado a este territorio sin trenes, e infinitamente peor que en los años 70".

"Es ridículo", ha señalado portavoz en relación a la partida de 200.000 euros "a un estudio para la línea Guadix-Baza-Lorca que no compromete a nada", y ha tildado de "doloroso" que, aunque Granada cuente con el AVE más lento de España, se dediquen 5,9 millones de euros a la variante de Loja, cuando la velocidad media a Antequera está en torno a los 40 kilómetros por hora".

Para UP, ha continuado el portavoz, "lo más sangrante es lo relativo al Corredor Mediterráneo, que supone el incremento del dos por ciento del PIB para el territorio, y aún así la inversión para el tramo que conecta Almería y Granada es cero, cuando este se convertiría en la A-92 ferroviaria".

"Granada no vale menos que Córdoba o Sevilla", ha sentenciado el concejal de UP, que ha subrayado que "el destierro de esta provincia del Corredor aumentaría el alarmante desequilibrio entre Andalucía oriental y occidental".

"Tenemos que levantar la voz ante este abandono histórico que dura ya 40 años, por esta razón, en la última reunión para la gobernabilidad con el PSOE propusimos un acuerdo para instar a nuestros diputados nacionales que planteen enmiendas al PGE y se incluya, al menos, una partida para el Corredor en 2022", ha agregado Cambril. "Ante todo somos patriotas de Granada y del interés de los granadinos, un respeto para este territorio", ha subrayado.

El concejal de UP, para finalizar, ha leído las palabras del portavoz europeo de la Oficina del Corredor Mediterráneo, Wojciech Sopinski, en respuesta a una gestión del diputado de UP por Granada, Pedro Honrubia: "Otras posibles extensiones del corredor no ponen en cuestión ese tramo, ni su elegibilidad para ser cofinanciado con fondos europeos" y recordaba Sopinski que "es un compromiso europeo completar el corredor para 2030, incluyendo el tramo mencionado".

Por último, el portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, se ha preguntado "dónde está el PP que presenta una moción al Pleno basada en su planteamiento político de postureo, pero a la hora de la verdad ni suma, ni se incorpora a una propuesta consensuada liderada por el Ayuntamiento en la que los dos grupos cuyos representantes gobiernan en España, reivindican a su propio Gobierno más partidas para el ferrocarril a Granada. Aquí es donde tienen que mostrar su altura de miras", ha concluido.

Posteriormente, el Pleno ha transcurrido durante alrededor de cinco horas con un orden del día que ha incluido, entre otras iniciativas de los partidos, la moción de Vox relativa a la mejora del equipamiento de la Policía Local, en la que se instaba a dotar a este cuerpo de seguridad de pistolas táser, que ha sido rechazada con los votos en contra del equipo de gobierno local y UP e Independientes.