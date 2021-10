El detenido en Lardero "es un depredador sexual: un tipo de delincuente muy excepcional, pero muy reincidente"

El catedrático de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona y director del Master de Psicología Forense y Criminal, Antonio Andrés Pueyo, es autor de varios estudios sobre la reincidencia de los agresores sexuales y califica al detenido en Lardero (La Rioja) por el secuestro y asesinato de un niño de 9 años de "depredador sexual".

El detenido es un hombre de 54 años con antecedentes por agresión sexual a otra menor en 1993 y por el asesinato y la agresión sexual, en 1998, de una mujer. Ahora ha secuestrado y asesinado a un niño disfrazado de niña por Halloween.

"Estas cosas no se pueden evitar al 100%. No hay vacunas para la reincidencia de las agresiones sexuales. Esto pasa de vez en cuando y no hay una solución mágica. En criminología decimos que no hay una bala de plata", advierte.

El catedrático en psicología de la violencia hace la distinción entre los "agresores sexuales", como los que realizan tocamientos pero no matan, del caso de Lardero, al que llama "depredador sexual" o "agresor sexual serial", un perfil de delincuentes "muy excepcional, pero muy reincidente". La connotación de "depredador", explica, se la da el haber asesinado a dos de sus tres victimas.

"Hay muy pocos", asegura, "realmente, si cogemos la historia de los últimos 30 habrá dos o tres. Son situaciones muy excepcionales".

El catedrático considera que concurren en el detenido varios factores psicológicos graves, como "una pedofilia crónica y por supuesto una capacidad de hacer daño. Porque no solo secuestra para abusar, sino que el asesinato es un paso más grave".

El catedrático opina que "en España se podría mejorar mucho en la gestión postpenitenciaria de los delincuentes con riesgo de reincidencia".

"En Lardero el fallo ha estado en la Comunidad"

"En general no se hace nada. La persona acaba su condena y es un ciudadano libre y nadie nada con ellos. Lo que se ha venido haciendo en este caso solo lo sabe instituciones penitenciarias. Me consta que Instituciones Penitenciarias no valora explícitamente el riesgo de reincidencia".

Sin embargo, resalta que desde 2010, todo delito puede tener una condena de prisión y otra de libertad vigilada, que implica salir a la calle "con determinadas obligaciones, como pasar revisiones o tratamientos".

Le han faltado días, para reincidir, desgraciadamente los que reinciden lo hacen pronto después de salir de prisión

Andrés considera, sin embargo, que ahora le condenarán previsiblemente a pena de prisión permanente revisable, que cuando cometió el primer y segundo delito no estaban en vigor, dado que se aplica a delincuentes que causan la muerte a un menor en un contexto de violencia sexual.

"Le han faltado días, para reincidir, desgraciadamente los que reinciden lo hacen pronto después de salir de prisión, un año después en este caso", algo que encaja con los estudios previos de este especialista.

Pero, a su juicio, la lección que habría que aprender de este caso es que el fallo no ha estado tanto en Instituciones Penitenciarias, sino en la comunidad. "Es verdad que lo que se ha hecho con él en prisión no ha servido porque lo ha vuelto a cometer. Pero si se ha dicho que acosaba en el parque a otras niñas, hay otros operadores que tenían que haber tomado medidas. Los depredadores sexuales son más responsabilidad de la comunidad que de la prisión", asegura.