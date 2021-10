El detingut pel crim de Torrevella tenia antecedents en VioGen per violència de gènere a una altra dona

Així ho ha indicat Poblador en declaracions als mitjans davant de l'Ajuntament de Torrevella, on, acompanyada de l'alcalde, Eduardo Dolón, i altres representants de la corporació municipal i veïns, ha llegit un manifest en senyal de "repulsa i condemna per aquest últim crim masclista".

"Hui estem de dol, una vegada més perquè una de nosaltres ha sigut cruelment assassinada. Aquesta dona mai més tornarà a veure les albes, perquè un home ha decidit acabar amb la seua vida. Donem suport als seus fills, familiars, a la colònia finlandesa davant aquest cruel crim. No existeix cap justificació per a causar aquest immens dolor; així, vam mostrar el nostre afecte a la família i a la població", ha expressat Poblador.

La subdelegada ha felicitat als agents per la ràpida detenció del presumpte homicida i ha asseverat que "la violència és l'expressió més cruel i brutal de la desigualtat entre dones i homes". "Cal combatre les desigualtats és el camí cap a una societat lliure de violència masclista", ha postil·lat.

"La violència és un problema dels homes que patim les dones. El gènere sí té violència i negar la violència masclista també és violència", ha agregat.

Preguntada pels periodistes sobre si l'acusat comptava amb antecedents, ha afirmat que "no hi havia denúncies prèvies entre tots dos, encara que pareix que en el sistema VioGen "estava registrat però amb una altra dona, no amb aquest".

Finalment, ha insistit que la situació que pateixen les dones és "inadmissible" perquè la violència masclista s'ha cobrat més víctimes que el terrorisme d'ETA. "El silenci és còmplice també de la violència masclista, no podem normalitzar més aquest tipus de violació dels drets humans, hem d'implicar-nos tots i hem de fer pedagogia i sensibilització", ha manifestat.

"CONTINUAR AMB LA PEDAGOGIA"

Així, ha donat les gràcies als mitjans de comunicació perquè "són un altaveu amb la societat per a denunciar aquests crims" i ha advocat per "continuar amb la pedagogia i amb la sensibilització educació en valors d'igualtat i educació en edats molt primerenques".

"Necessitem als homes perquè és una violència dels homes contra les dones; sabem que hi ha molts homes bons que són els que han de posar altaveu. Hem d'assenyalar d'entre tots als criminals masclistes perquè açò no ocórrega" ha dit Poblador, qui ha resolt la seua intervenció assenyalant que "el negacionisme també és còmplice de la violència masclista".