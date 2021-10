La Guàrdia Civil troba restes de la dona esquarterada a Torrevella a casa de la seua parella i continua la cerca

Així ho ha comunicat la Benemérita, que anit va detindre un home de 70 anys com a presumpte autor de la mort de la seua parella, una dona de 68, després de localitzar les restes del cadàver esquarterat a l'interior d'un contenidor.

En el matí d'aquest dijous, un ciutadà en situació de sensellarisme va avisar la Guàrdia Civil que havia trobat a l'interior d'un contenidor de brossa, als voltants d'un supermercat de la localitat de Torrevella, parts del que podien ser restes humanes.

A les 13.30 hores, es va personar en el lloc l'Equip Territorial de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Torrevella, que va confirmar la troballa de tres extremitats que podien correspondre a un cos de sexe femení, la qual cosa va provocar l'inici de les primeres indagacions.

Els agents encarregats de la investigació van accedir al visionat de les imatges que havien sigut captades per una càmera de video vigilància, que van permetre identificar a un possible autor. Poc després, la Guàrdia Civil va localitzar en la via pública al presumpte homicida, que va ser detingut les 20.40 hores d'ahir.

A més, en la nit d'ahir els agents van realitzar el registre del domicili, que s'ha perllongat fins a la matinada de hui, dia 29, i que ha permès trobar a l'interior altres restes del cos.

"EXHAUSTIU RASTREIG"

La Guàrdia Civil continua durant la jornada de hui divendres efectuant un "exhaustiu rastreig" en els diferents punts de transport i tractament de residus de la província, a l'espera de la localització de la totalitat de les proves, que ajuden a l'esclariment definitiu dels fets, detalla aquest cos de seguretat en un comunicat.

A falta de la confirmació per part de l'informe pericial elaborat, pel metge forense encarregat de la realització de l'autòpsia o pel Laboratori de Criminalística de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància d'Alacant, el cos sense vida correspon al de l'actual parella sentimental del detingut, una dona de nacionalitat finlandesa, -igual que el presumpte agressor- de 68 anys, amb la qual convivia des de febrer del present any. No existexen denúncies prèvies entre ells.

A l'home se li acusa d'un delicte d'homicidi, la pena del qual podria ser modificada judicialment per l'agreujant de gènere, una vegada que es confirme la identitat de la víctima.

Els fets han sigut posats en coneixement del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Torrevella, davant el qual serà posat a disposició el detingut, tan prompte com la Guàrdia Civil finalitze amb la instrucció de les primeres diligències.