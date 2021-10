Mazón rechaza el "guirigay" del Botànic y se pregunta si es "un teatro para convocar elecciones anticipadas"

Así lo ha afirmado tras presentar su propuesta de reforma fiscal a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) este viernes, un día en el que el pleno del Consell no ha aprobado el proyecto de presupuestos autonómicos de 2022 como marca el calendario, ya que la comisión negociadora sigue trabajando en las cuentas.

"Asistimos, de nuevo, al guirigay del tripartito de izquierdas de la Generalitat Valenciana. No sabemos si quieren poner la tasa turística o es un susto. No sabemos si quien poner un impuesto a las bebidas azucaradas o es un susto", ha enumerado Mazón, recoge el partido en un comunicado.

En esta línea, ha afirmado que desconoce "si van a luchar por las inversiones que necesita la Comunitat Valenciana o simplemente es un sueño: No sabemos si trabajan poco, mucho o nada. No sabemos si se coordinan mucho, poco o nada. No sabemos si es un teatro o una puesta en escena para provocar una ruptura y convocar elecciones anticipadas".

En materia de impuestos, el 'popular' ha denunciado la presión fiscal a la que están sometidos los autónomos y ha defendido la reforma que propone su formación como una locomotora para la creación de empleo en la Comunitat, algo que ha trasladado a ATA en el encuentro junto a la diputada nacional Belén Hoyo.

Así ha defendido que los autónomos deben ser una de las prioridades, "si no la principal", y que "es momento de poner en marcha medidas fiscales agresivas, como las que plantea el PPCV, para que se pueda seguir levantando la persiana y así poder ir recuperando el empleo".

A nivel nacional, el también presidente de la Diputación de Alicante se ha quejado de que "alguien va en contradirección, y ese es el Gobierno de España que en los PGE (Presupuestos Generales del Estado, por segunda vez consecutiva, prevé una subida de las cuotas de los autónomos en el peor momento".

"Subir el impuesto de matriculaciones, eliminar las desgravaciones por los planes de pensiones, el precio de la luz y del gas son todas medidas que afectan directamente a la economía familiar y sobre todo a las de las pymes y autónomos", ha advertido.

Por contra, Mazón ha asegurado que la rebaja fiscal que propone el PPCV beneficia a todos los ciudadanos y afecta a todos los impuestos autonómicos porque "hay que ayudar a despertar el empleo y la economía valenciana; ayudar a los que contratan y subcontratan, que son las pymes y los autónomos que representan el 20% del PIB de la Comunitat".

ATA APOYARÁ "CUALQUIER" BAJADA DE IMPUESTOS

Como presidente de ATA-CV, Alberto Ara ha señalado que en la Comunitat hay todavía 25.000 autónomos en la prestación por cese de actividad: "En la EPA (Encuesta de Población Activa) ha habido una mortalidad de 50.000 autónomos y estamos en una situación difícil porque, cuando todavía no estamos recuperados de la pandemia, nos ha venido la subida de un 44% de la energía y de un 23% del combustible".

Ante esta situación, ha prometido que los autónomos respaldarán "cualquier reforma que proponga una reducción de impuestos y un apoyo a un colectivo que es eslabón más débil de la cadena productiva de este país".