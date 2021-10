El pleno del Ayuntamiento aprueba el acuerdo con Castillo para finalizar su relación con el autobús urbano

Ha salido adelante gracias a los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE y Cs), mientras que Unidas Podemos por Jaén y Vox se han abstenido y el PP y los concejales no adscritos han votado en contra.

Un rechazo a un "buen acuerdo" que ha lamentado el concejal de Control de Servicios Municipales, Francisco Lechuga, al entender que se posicionan con ello a favor de que Castillo siga sin liquidar su relación con la ciudad y que no se pueda recuperar el patrimonio municipal que corresponde al Ayuntamiento con esta liquidación del anterior servicio.

Se ha detenido especialmente en que los 'populares' hayan "cambiado de opinión constantemente durante este proceso". Así, "pedía llegar a un acuerdo sin que se acudiera a los tribunales y ahora que se alcanza votan en contra". Al hilo, ha afeado que "hayan utilizado torticeramente las cifras" del acuerdo.

"El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo de 3,8 millones, no de ocho como ha dicho la oposición, de los cuales solo asume 2,1 perfectamente medidos y calculados y el resto corre por cuenta de la nueva operadora que la asume con cargo a la tarifa técnica del servicio, que tampoco sube como han querido hacer ver", ha comentado. Ha agregado que la prórroga que el PP firmó en 2005, aun siendo nula, ha generado unos derechos a la empresa que legalmente debe disponer de ellos.

El edil ha subrayado que, "por más que insistan", la indemnización es esa cantidad, al margen de que el Consistorio reconoce a Castillo el restablecimiento del equilibrio económico por los efectos de la pandemia por lo que recibirá la ayuda extraordinaria, en este caso del Ministerio de Fomento, estimada en 1,5 millones de euros, por la merca de viajeros en 2020 como consecuencia de la covid-19.

Junto a ello, ha considerado que la "oposición de escasa consistencia" del PP y los no adscritos se ha demostrado en la contradicción de sus votos. "Han dicho que no a este acuerdo para que la sombra de Castillo siga planeando sobre la ciudad pero han posibilitado con su abstención la modificación presupuestaria que habilita la partida económica para materializar el acuerdo", ha dicho.

Lechuga ha manifestado que este acuerdo permite que en unos días el Ayuntamiento "recupere 32 vehículos que le pertenecen" y que de seguir por la vía judicial mantendría la empresa en sus cocheras. Del mismo modo, ha remarcado que se ha pedido expresamente que se incluya una cláusula en el acuerdo que condiciona el pago a que los trabajadores cobren todos los atrasos que tienen pendientes de su anterior etapa, más de 200.000 euros.

"Es una pena que a la oposición que vota en contra de esto no le preocupe la situación en la que estaban, mileuristas, haciendo tareas de todo tipo y a los que incluso se les ha anticipado en esta nueva etapa su nómina", ha afirmado. Ha recordado que la nueva empresa legalmente no tenía por qué haber asumido a los alrededor de 60 empleados porque solo reunían las condiciones de estabilidad que la ley marca para la subrogación.

Para el concejal, es contradictorio que la oposición pida un servicio nuevo, limpio, con prestaciones eficientes para los usuarios y algunos de ellos voten en contra de este acuerdo que "despeja finalmente el camino para eso".

CUENTAS "MAQUILLADAS"

Un no que el PP ha expresado a lo que, a su juicio, supone una "tropelía económica" en un "acuerdo caprichoso" con "cuentas maquilladas" que llegan a un "total de seis millones" para la antigua prestataria del servicio de autobús. "Estamos siendo responsables y diciendo lo que va a costar", ha dicho Javier Carazo, quien ha afeado al equipo de gobierno que "es fácil negociar con dinero ajeno".

La concejala no adscrita María Cantos ha señalado que no tienen "nada que decir" a la subvención del Gobierno por el descenso de viajeros por la covid ni sobre los 350.000 euros para pagar deuda pendiente. Otra cosa es, según ha agregado, la indemnización "si el contrato es nulo". Ha argumentado el voto en contra desde el rechazo a "cesiones" para sacar un acuerdo "a toda costa, pero a costa de los jiennenses". "Si la causa es justa, no lo vamos a forzar con dinero público", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Javier Ureña, ha expresado su "preocupación y dudas" por el acuerdo y, en concreto, por la liquidación de 3,8 millones cuando el planteamiento inicial de los técnicos era de 1,2 millones. Igualmente, tras criticar los "despropósitos" de los que ha sido objeto este servicio durante 60 años, ha reprochado que el proceso se haya dirigido desde el principio a la "privatización" sin contemplar la posibilidad de remunicipalización.

Además, desde VOX, Manuel Ureña ha aludido a una "percepción agridulce", ya que desde el inicio del proceso con la declaración de la prórroga de 2005 del contrato ha defendido "la negociación". A su juicio, el gobierno local "quiere asegurarse la tranquilidad" ante un posible procedimiento judicial, pero con "un coste económico" que ha cifrado en seis millones. "El cambio no es gratis", ha manifestado.