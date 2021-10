El chófer de María Teresa Campos pone la mano en el fuego por Terelu: "Estoy seguro de que no habla con Edmundo"

Gustavo, el fiel chófel de María Teresa Campos, salió este jueves en defensa de la hija mayor de la presentadora, Terelu, después de que Bigote Arrocet confesara que mantiene el contacto con ella.

La exclusiva que el empleado de la periodista concedió la pasada semana sigue dando que hablar. Especialmente en los últimos días, pues el humorista no ha dudado en responder a las acusaciones de "embaucador" asegurando que dice la verdad y que, además, mantiene un trato cordial con Terelu Campos.

Estas declaraciones ponen en una situación delicada a la colaboradora de Viva la vida, ya que han sido muchas las ocasiones en las que se ha negado a hablar sobre la expareja de su madre. Eso sí, Gustavo afirma saber cuál es la verdad.

"Conozco a Terelu como una hermana. Estoy convencido, seguro, de que no habla con Edmundo", subrayó este viernes, visiblemente molesto, ante los medios de comunicación.

Por su parte, Terelu prefiere no entrar en esta polémicas, y así lo demostró cuando, al igual que sucedió con el conductor, fue preguntada por la prensa. "Me molesta que no me dejéis en paz", se quejó.

Una actitud similar a la que mostró su hija, Alejandra Rubio, que tampoco quiso hablar con los reporteros. "No tengo nada que decir", avanzó, afirmando que "se dicen tantas tonterías que no hace falta ni contestarlas".