Arcadi España, sobre la PNL en el Congreso: "El puerto de València es fundamental y tiene que ser más sostenible"

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, antes de la presentación de la campaña 'Mercancías al tren', preguntado por su opinión respecto a la PNL.

Arcadi España ha asegurado que el Puerto de València "es un elemento fundamental de la economía, no solo de la Comunitat sino de toda España", porque "genera miles de puestos de trabajo y miles de familias viven gracias a el".

No obstante, ha puntualizado que "es verdad que" este aspecto "no es un hecho aislado", ya que "el Puerto tiene que ser más sostenible, descarbonizarse al máximo teniendo energías renovables para que los buques que atraquen no tengan que tener los motores en marcha, y eso se tiene que hacer rápido", como también introducir más el transporte ferroviario de mercancías.

Arcadi España ha defendido además que el puerto "tiene que compartir sus beneficios con toda la sociedad, no es una isla ni puede vivir de espaldas a su entorno", Se ha referido, en este punto, a que "ya anunció 15 millones de euros para regenerar las platas, financiar el parque de desembocadura y financiar también las redes para expandir el tranvía".

"Y, por supuesto, tiene que cumplir absolutamente con toda la normativa, especialmente con la normativa medioambiental", ha zanjado.