Abogados Cristianos recorre l'alçament de la mesura que retirava els llibres LGTBI en instituts de Castelló

La Fundació d'Abogados Cristianos ha recorregut davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) l'acte que va alçar la mesura cautelar que acordava la suspensió de l'entrega i retirada de 32 llibres de temàtica LGTBI en 11 instituts i un centre públic de la ciutat en considerar legal l'actuació de l'Ajuntament.

El col·lectiu al·lega que "la decisió judicial incorre en diversos errors, a més d'anar en contra de l'informe del Fiscal i de l'acte d'un altre jutge".

En el seu recurs d'apel·lació, Abogados Cristianos indica que l'acte és "contrari a dret" ja que es donen tots els requisits necessaris perquè es concedisca la mesura cautelaríssima sol·licitada, i afig que no s'han tingut en compte els perjuís que per als menors dels centres pot causar l'alçament de la mesura cautelar, "distribuint llibres a xiquets des d'11 anys, on, a més d'atacar la religió, s'instrueix en el 'sexe amb drogues' o les 'orgies amb llum i a les fosques'.

El col·lectiu, a més, considera que amb l'estimació de la mesura cautelaríssima "no es va produir cap pertorbació greu dels intereseses generals o de tercer, sinó tot el contrari".

Abogados Cristianos, que recorda en el seu recurs que ha interposat una querella contra la regidora de Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, considera que "la difusió entre alumnes a partir d'11 anys d'un material que defèn i incita a la pornografia i el sexe amb drogues vulnera diversos preceptes constitucionals", i afig que l'Ajuntament de Castelló manca de legitimació per a implementar mesures en matèria d'educació.

La president d'Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha assegurat en un comunicat que "aquest acte obri la possibilitat de plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat sobre la llei LGTBi autonòmica, en justificar els atacs a la religió i la vulneració del dret dels pares a educar als seus fills, com a forma de defendre la diversitat".