Repollés apuesta por mejorar las condiciones de los trabajadores del transporte sanitario urgente con el nuevo pliego

Repollés ha señalado que el pliego debe ser "consensuado" con todos los actores, incluyendo los técnicos sanitario y que cuando se negocie el Departamento se atendrá al convenio vigente.

Sanidad está trabajando en la redacción de los pliegos para dar respuesta a la internalización del servicio, "lo que no significa que vayamos a proceder a la internalización", pero sí baraja algunas "fórmulas" de cara a realizar "cambios" en la dotación de personal y el funcionamiento del servicio.

Una de las posibilidades, ha explicado, es crear bases de transporte urgente en los centros de salud y hospitales, compaginando el trabajo con las Urgencias, un modelo mixto "parecido al andaluz". En todo caso, "hay mucho margen de mejora", ha reconocido la consejera.

JUSTAS REIVINDICACIONES

Repollés ha dejado claro que el Departamento no es "en absoluto insensible" ante "las justas reivindicaciones de los trabajadores sanitarios", de manera que Sanidad no se pone "de perfil", pero ha puntualizado: "Legalmente no podemos inmiscuirnos en las negociaciones que los trabajadores tengan con su empresa" y "nos tenemos que ocupar de garantizar el servicio sanitario a la población".

"Todo tiene relación, pero los problemas hay que solucionarlos en el marco legal", ha expresado, añadiendo que el Departamento intervendrá en el momento en que no se garantice la prestación de este servicio sanitario "en condiciones de calidad".

"Nosotros contratamos un servicio, no negociamos con los trabajadores porque sería una injerencia", ha continuado la consejera, añadiendo que el Departamento controla la calidad del servicio diaria y mensualmente.

Ha comentado que una de las empresas de la UTE que gestiona este servicio, Acciona, anunció hace varios meses su intención de dejar este negocio y subrogar, lo que al Departamento le "intranquiliza mucho" y "a la plantilla mucho más", matizando "que no supone la modificación de la prestación del servicio" y, de hecho, las condiciones iniciales "siguen siendo exigibles" y se están cumpliendo "en el momento actual".

HUELGA

La diputada del PP Ana Marín ha recordado a la consejera que los profesionales de emergencias sanitarias llevan siete meses en huelga, con servicios mínimos del cien por cien, y ha lamentado que el Departamento de Sanidad no hace "ni caso" porque "ni ha escuchado las demandas, ni se ha reunido con ellos, ni ha puesto solución a ninguno de los problemas". Ha destacado el papel realizado por este colectivo durante la pandemia del coronavirus.

Marín se ha quejado de que Sanidad no ha reclamado a la UTE que cumpla el pliego de condiciones, que los trabajadores consideran incumplido, añadiendo que la empresa "ha hecho de su capa un sayo y los grandes perjudicados son los trabajadores y los usuarios".

"El incumplimiento del contrato está repercutiendo en los usuarios", ha continuado Marín, quien ha indicado que los empleados no tienen bases, lo que retrasa su movilización, y también reivindican que haya una dotación mínima de dos técnicos por ambulancia y que haya una ambulancia por cada 25.000 habitantes, lo que no se cumple "ni de lejos".

Desde el PSOE, Olvido Moratinos ha defendido "las justas reivindicaciones de los trabajadores" y ha recalcado que este servicio se ha prestado con "total normalidad" desde el inicio de la huelga.

En representación de Cs, Susana Gaspar ha reclamado "que se cumpla el contrato" y le ha preguntado si no le interesa el cumplimiento del contrato y las condiciones laborales.

SER EJEMPLO

La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha manifestado que en Navarra y La Rioja "hay avances para la internalización" y que "Aragón podría ser un ejemplo de voluntad política para internalizar un servicio esencial", de forma que se garantizaría "no solo la calidad asistencial, sino la laboral".

La parlamentaria de CHA Isabel Lasobras ha apostado por "el cambio de gestión para ir avanzando hacia una gestión pública", algo que requiere de "tiempo y voluntad política"

El portavoz de VOX, Santiago Morón, ha manifestado su preocupación tanto por las condiciones laborales, como por la calidad del servicio, indicando que, al final, las deficiencias se traducen en una merma de la calidad del servicio".

La diputada del PAR, Esther Peirat, ha recomendado que Sanidad realice "un estudio exacto" del servicio y ha lamentado "las dificultades que atraviesan los profesionales" del mismo.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha considerado que "es preocupante" que el Gobierno de Aragón "diga que no tiene responsabilidad" y ha reivindicado unas condiciones laborales "dignas" y un servicio de calidad.