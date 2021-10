Puente critica al PP por el "fracaso" tras "utilizar a la justicia" e insiste en que él se paga sus "vacaciones"

El alcalde de Valladolid ha ofrecido una rueda de prensa este viernes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento para valorar el auto conocido este jueves y que, como ha recalcado, ha demostrado que la adjudicación de un contrato de suministro de EPI al empresario vasco amigo suyo, Sergio Zaitegui, y el viaje en yate junto a él unos meses después no tuvieron "transcendencia jurídica ni política".

Para Puente, ha sido "un intento más" del Partido Popular de Valladolid de "utilizar a la justicia" para obtener un "rédito político" y además mediante el uso de uno asunto que encuadra absolutamente en su "vida personal".

En este sentido, y pese a que la querella fue presentada por la Asociación de Juristas Europeos, Puente ha recalcado que la documentación presentada por esta agrupación en la causa fue la que la trasladaba el Grupo Municipal Popular, por lo que ha considerado que los 'populares' del Ayuntamiento han recibido "un nuevo revolcón" por parte de los juzgados.

"El auto pone a cada uno en su sitio, han estado durante un año con la murga de este tema. Lejos de parar se van a los tribunales de Justicia, no lo hacen directamente sino mediante una persona interpuesta que aporta la documentación que el PP les ha proporcionado. Por la tanto la estrategia es un absoluto fracaso", ha aseverado.

El regidor socialista ha señalado que ya tiene una querella interpuesta contra una persona -contra el comunicador Alvise Pérez por presuntas "injurias y calumnias relacionadas con las imágenes en las que se vio a Puente conducir un todoterreno de alta gama que pertenecía a un empresario de la ciudad-, y valorará "que otro tipo de acciones" puede tomar ahora.

El alcalde de Valladolid ha sumado esta resolución favorable a otras dos que se dieron hace años, vinculadas a su labor como edil del Ayuntamiento, como la querella presentada por Urbespacios, "persona interpuesta", en 2009 relacionada con el polémico proyecto de Valdechivillas, que fue archivada, al igual que otra presentada en 2018 por una supuesta prevaricación.

"No hay dos sin tres. Éste es el modus operandi del Partido Popular y espero que aprendan algo, y en lugar de inmiscuirse en terrenos exclusivamente personales se dediquen a trabajar por la ciudad de Valladolid y contribuir a desterrar la crispación", ha reflexionado el alcalde.

Puente, al ser preguntado por la afirmación del auto en la que se indica que el empresario pagó "a título personal" el alquiler del yate y sus declaraciones de hace un año en las que defendía que "siempre" se paga sus "vacaciones", el regidor ha matizado que en la documentación que aportó al Juzgado durante la fase de estudio de la querella demostraba que él pago la parte de su "viaje", así como los "víveres" de uno de los dos días de navegación y las "comidas y cenas".

"Obviamente me subí a un barco que no era mío y obviamente no lo pagué yo. Entiendo que no lo entienda el PP y que siga con esa murga, pero cualquiera comprende que a uno le pueden invitar a la casa o al barco de un amigo y eso no significa que le paguen las vacaciones", ha recalcado.

De hecho, se ha reiterado en que él se paga sus "vacaciones", a lo que ha añadido que él no calificaría como tal a un viaje de "un lunes y un martes". Eso sí, ha subrayado que no se va a arrepentir de ir con sus amigos "donde le da la gana", porque como cualquier persona

En cualquier caso, Puente ha recalcado que la sentencia deja "claro" que el viaje en yate no fue consecuencia de que el alcalde favoreciera a la empresa Zaiglobal con la adjudicación del contrato de EPI unos meses antes, sino que fue el Ayuntamiento de Valladolid el que se "benefició" de la relación "estrecha" entre el alcalde socialista y el empresario vasco para obtener un contrato de material sanitario "fetén, no mascarillas 'fake'", en un momento "muy preocupante" por la pandemia, a precios más bajos que, por ejemplo, los que pagó en esa época la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, ante la petición de dimisión que mantuvo ayer la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, porque considera que Puente "mintió" al respecto de que él se paga sus vacaciones, el regidor ha apuntado que él no va a pedir la dimisión de la representante del PP.

De hecho, ha ironizado que "sus compañeros" se lo van a pedir "no tardando, pues entiende que "le llevan enseñando la puerta de salida desde hace bastante tiempo". No pedirá la dimisión de Del Olmo, ha proseguido, porque la considera "una de las mejores garantías de que su partido se estrelle en las próximas elecciones" y que él pueda alcanzar la mayoría absoluta, que es el objetivo que tiene.

Ha pedido, eso sí, a Del Olmo que "ésto le sirva de lección" y "aparque las cuestiones de carácter personal y se dedique a hacer política", que "aborde con un poquito de dignidad el poquito tiempo que le queda".