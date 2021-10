Baleares acude a la World Travel Market con el objetivo de impulsar el turismo británico

La Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, a través de la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), ha sido la encargada de coordinar toda la participación en esta feria, un evento donde las Islas estarán presentes con un nuevo stand de cerca de 450 m2, ampliando así el espacio respecto a la última edición que tuvo lugar de manera presencial, en noviembre de 2019.

En el stand estarán presentes los cuatro consells insulares, además de ocho ayuntamientos de Mallorca (Alcúdia, Calvià, Sant Llorenç, Felanitx, Santanyí, Pollença, Manacor y Palma) y tres coexpositores privados: Iberostar Hotels, Viajes Sidetours y Adramar Incoming Service.

En cuanto al diseño, el stand se basa en el mismo que se estrenó en la pasada edición de Fitur 2021, pero adaptado al espacio disponible para la feria de Londres. La Conselleria ha destacado que se trata de un espacio inspirado en el Mediterráneo, con una firme apuesta por la seguridad COVID y la sostenibilidad.

Coincidiendo con la presencia en World Travel Market, la Conselleria de Modelo Económico pondrá en marcha también una campaña publicitaria en diferentes espacios exteriores de la ciudad de Londres, así como en redes sociales y Google Ads. Bajo el eslogan 'I want it all', esta iniciativa pretende reforzar el objetivo de potenciar la temporada de invierno en el mercado británico.

Además, durante los días que dure la feria se llevarán a cabo diferentes presentaciones a los medios de comunicación británicos sobre asuntos de política turística y las novedades turísticas de cada isla.

Concretamente, el próximo 2 de noviembre se llevará a cabo una rueda de prensa a cargo de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela. También ese mismo día está programado un panel de debate con representantes de cada uno de los consells insulares para presentar las novedades y cómo afrontan la recuperación turística.

Todas las presentaciones podrán seguirse en 'streaming' por el canal de Youtube de Turismo Islas Baleares.

Finalmente, durante las jornadas de feria, la delegación balear aprovechará también para mantener diferentes reuniones de trabajo con los principales touroperadores y compañías aéreas del mercado británico.