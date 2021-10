Salud no detecta más casos de la variante Delta Plus tras el fallecimiento de una mujer de 94 años

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Asturias no ha detectado más casos de la variante Delta Plus en la región tras que este jueves se notificara el fallecimiento de una mujer de 94 años que no estaba vacunada.