Victoria Federica se estrena en la alfombra roja con un atrevido vestido firmado por Lorenzo Caprile

Anoche, se celebraron los ELLE Style Awards Andalucía, un acontecimiento donde se ensalza la moda española en todo su esplendor, tanto a las grandes firmas históricas como a aquellas que están empezando, pero que ya han logrado hacerse un nombre.

Hasta Sevilla, en concreto al edificio de Capitanía General donde se celebraba el evento, se desplazaron grandes personalidades como Sharon Stone, el diseñador Stéphane Rolland, la cantante internacional Rita Ora, Ester Expósito, Aitana, Sara Carbonero, la modelo Barbara Palvin, Rossy de Palma y Nieves Álvarez, entre otras. Sin embargo, una nueva incorporación también llamó la atención, asistiendo como invitada Victoria Federica.

La hija de la infanta Elena se estrenó en su primera alfombra roja con un vestido de terciopelo azul muy elegante y atrevido. Firmado por el diseñador Lorenzo Caprile, la prenda destacaba por unas hombreras que aportaban gran estructura al look y una gran abertura en la parte lateral a la altura del muslo.

Victoria Federica en el 'photocall' de los 'Elle Style awards 2021'. GTRES

El cuello redondo permite que la atención se centre en los elementos principales del vestido, como el gran escote de la espalda que le llega hasta la parte alta de la cintura. El diseño entallado le aporta una figura más esbelta y se ajusta a la perfección, con un extra de sensualidad gracias a la abertura que deja su pierna a la vista. Por otro lado, el color pavo real hace un gran contraste con el color oscuro de su pelo, que para la ocasión lo ha recogido en una coleta.

En cuanto a los zapatos, no optó por los favoritos de la reina -los inconfundibles salones de Carolina Herrera- y se decantó por una marca igual de reconocida, unos salones de Manolo Blahnik de la colección Bridal con la joyería icónica de la marca y a tono con el vestido.

Victoria Federica en el 'photocall' de los 'Elle Style awards 2021'. GTRES

En cuanto al look del maquillaje, Victoria Federica optó por un estilo natural, pero bastante bronceado en los contornos del rostro, ayudando a esculpir sus facciones. El elemento que más destacaba eran sin duda los ojos, con un smokey eye intenso.

Como el vestido no tenía ningún escote delantero, la royal decidió añadirle protagonismo con unos pendientes colgantes de cristales, a los que añadió un par de aros plateados en su oreja izquierda. En las manos, optó por dos anillos XL en forma de rombos y acompañando al color del vestido.

Victoria Federica junto a su amiga María García de Jaime. GTRES

Se trata de la primera aparición pública de Victoria Federica tras la polémica con su nuevo piso de 5.000 € de alquiler, del cual han dado una opinión contundente tanto políticos como influencers reconocidas en redes sociales.

Aunque la casa real no se ha pronunciado al respecto, su padre, Jaime de Marichalar, desmiente que su hija haya dejado la casa familiar para mudarse al céntrico piso en el Paseo de la Castellana de Madrid. "No me consta", aseguró el ex duque de Lugo a LOC (El Mundo).