A mesura que es van anar aixecant les restriccions pel confinament es va comprovar com són d’importants els espais naturals per a la salut i la integració social: les platges, els parcs urbans i periurbans així com les àrees fluvials han estat els llocs més buscats pels habitants de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Tot i ser la zona més densament poblada de Catalunya, més de la meitat del territori metropolità està integrada per pulmons verds i espais naturals, on s’inclouen des de rius com el Besòs i el Llobregat fins a un litoral amb 42 quilòmetres de platges, als que se sumen 52 parcs que fan un total de gairebé 300 hectàrees.

A aquest patrimoni de la natura també s’ha d’incloure 17.000 hectàrees de boscos, que porten al fet que el 71% de la superfície de la metròpoli estigui formada per espais de valor ambiental.

Equilibri d'usos

Les polítiques de l’AMB se centren en el manteniment i la recuperació d’aquests espais, per tal que hi hagi un equilibri entre els usos socials i la conservació ecològica.

Tots ells conformen la infraestructura verda metropolitana, el conjunt d’espais naturals interconnectats que aporten qualitat ambiental, serveixen per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i l’emergència climàtica i ofereix importants beneficis socials a la gent.

L’AMB és responsable del manteniment i la protecció de la franja costanera, on hi ha importants diferències

Les actuacions de l’AMB s’emmarquen en el ‘Programa d’actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG)’, que engloba les actuacions per millorar els espais fluvials; recuperar les zones degradades, integrar les infraestructures i millorar la connectivitat entre espais urbans i naturals.

A més, l’organisme supramunicipal participa en diferents consorcis que administren tres grans concentracions de natura al territori metropolità, que són el del Parc Natural de la Serra de Collserola, el del Parc de la Serralada de Marina i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

La importància de protegir les platges

Els 42 quilòmetres de costa de l’àrea metropolitana, que contenen 30 quilòmetres de platges, “són l’espai públic més emprat” per la ciutadania, va indicar Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l’AMB. Cada any, 10 milions de persones aprofiten la seva proximitat per descansar, socialitzar i gaudir, va apuntar.

L’AMB és responsable del manteniment i la protecció de les platges metropolitanes, on hi ha importants diferències: les platges del nord, que arriben fins a Montgat, són estretes i de sorra gruixuda; mentre que les del sud, que es prolonguen fins a Castelldefels són molt més extenses i de sorra fina.

De les 200 hectàrees que ocupen les platges de l’àrea metropolitana, unes 60 hectàrees pertanyen als sistemes dunars

“Des del 2014 es va perdre un 25% de superfície de les platges”, va precisar Palacios. Aquesta situació es deu a diversos factors, com l’ampliació del Port de Barcelona, les canalitzacions dels rius Besòs i Llobregat, les urbanitzacions a primera línia de costa i l’increment de temporals per l’emergència climàtica.

Ajudar a la natura

“No podem deixar sola la natura perquè l’hem modificada massa”,va assenyalar. Per això, des de l’AMB es treballa per recuperar les dunes, que són la protecció més efectiva per resistir les crescudes del nivell del mar i els temporals marítims.

De les 200 hectàrees que ocupen les platges de l’àrea metropolitana, unes 60 hectàrees pertanyen als sistemes dunars, que s’ubiquen al litoral del Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.

Des que s’ha recuperat la mobilitat després del confinament “el nombre de persones que surten a passejar pels rius va augmentar moltíssim”

A més de delimitar el seu accés per a protegir-les i informar sobre el seu valor ambiental amb cartells, el personal de l’AMB s’encarrega de retirar espècies invasores i col·locar plantes autòctones.

Cada cop més parcs

Els 52 parcs de l’àrea metropolitana tenen un alt valor social i ambiental, per això des de l’AMB s’executen línies d’acció enfocades al seu manteniment, millorar els seus equipaments i accessibilitat, promoure accions que millorin la biodiversitat i impulsar projectes que involucrin la comunitat.

La recuperació de les dunes és important per mantenir la biodiversitat. ROBERT RAMOS / AMB

Des del 2000, “el nombre de parcs s’han duplicat, però la seva superfície s’ha quadruplicat”, va dir Dina Alsawi, cap del Servei de Parcs de l’AMB.

Aquests pulmons verds, que fan un total de 2,97 milions de quilòmetres quadrats, es divideixen entre parcs urbans -que tenen un ús intensiu per part de la població- i els periurbans, que funcionen com a connectors entre les ciutats i els espais verds.

Les obres més destacades del 2020

En el darrer any a aquest patrimoni natural s’ha incorporat el parc dels Jardins de la Font del Rector, a Sant Climent de Llobregat. Amb una inversió de gairebé 500.000 euros, funciona com a connector de l’entorn natural amb el nucli urbà i impulsa el valor de diferents elements històrics i patrimonials.

També s’han realitzat importants accions al Parc de la Torre Roja de Viladecans, amb la construcció de pistes esportives, la reordenació i millora dels jocs infantils, l’adequació d’accessos, la definició de l’eix transversal i la reubicació del recinte per al manteniment de l’espai.

A Badalona han finalitzat les obres de millora al parc de Can Soleil i Ca l’Arnús, també amb la creació de nous accessos, la reordenació de l’esplanada al voltant de la Torre Arnús, la pavimentació de rampes, la millora de la il·luminació i l’obertura de la bassa.

Al mateix temps, segueixen els treballs de diverses millores al Bosc de Can Gorgs a Barberà del Vallès i del Parc de Torreblanca a Sant Just Desvern.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que cada persona disposi d’almenys mitja hectària d’espais naturals a uns 300 metres de casa seva per poder augmentar la seva qualitat de vida

L’objectiu és que els parcs “no siguin només un espai contemplatiu, sinó que han d'oferir diversos serveis a la ciutadania”, va indicar Dina Alsawi.

Diverses accions involucren la població en la seva cura, com les jugateques ambientals, els jardins de papallones i de plantes remeieres o la creació de murals, accions que generen un sentiment de pertinença a qui hi participa. “Quan la gent participa, els parcs milloren”, va afegir.

Els corredors blaus de la metròpoli

L’àrea metropolitana està creuada a l’oest a l’est pels rius Llobregat i Besòs, als que se sumen afluents com el Ripoll; que conformen un seguit de corredors naturals de gran valor natural i paisatgístic, amb importants usos lúdics i de serveis.

La seva presència “són una peça rellevant enfront del canvi climàtic”, davant d’un escenari d’increment de les temperatures, contaminació atmosfèrica i la regulació del cicle de l’aigua.

La població fa un ús intens dels parcs fluvials que s’estenen a ambdós marges del Llobregat fins a la desembocadura, així com a la franja nord del Besòs.

El 71% de la infraestructura verda metropolitana són espais de valor ambiental



Des que s’ha recuperat la mobilitat després del confinament “el nombre de persones que surten a passejar pels rius va augmentar moltíssim”, va indicar Martin Gullón, coordinador general d’Innovació i Infraestructures de l’AMB.

Actuacions als rius

Al programa d’actuacions per al període 2020-2023 s’invertiran 16,8 milions d’euros. Aquests s’adrecen a diferents plans proposats pels ajuntaments i executats per l’AMB, el finançament es distribueix entre ambdós estaments.

La llera del Llobregat a l’àrea metropolitana comprèn 1.000 hectàrees i involucra 16 municipis. Entre els projectes en marxa d’aquesta part fonamental de les infraestructures verdes de la metròpoli es troben la millora i transformació dels camins fluvials a Sant Boi del Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts.

L’objectiu és millorar la qualitat ambiental del curs, i compatibilitzar l’ús social, lúdic i agrícola amb la recuperació mediambiental. En total, les accions al marge dret del riu suposen una inversió d’1,92 milions d’euros.

A Santa Coloma de Gramenet l’AMB va iniciar la construcció del primer refugi de biodiversitat al riu Besòs, que a més del desenvolupament de la flora i fauna autòctona millorarà la qualitat paisatgística d’aquesta conca fluvial, valuós corredor ecològic que connecta el litoral amb la serra de Collserola i la Serralada de Marina.

Els Jardins de la Font del Rector és el darrer pulmó verd a sumar-se a la xarxa de parcs de l’àrea metropolitana. SABINA TORRAS MAS / AMB

A Barberà del Vallès s’aixecarà una passarel·la que penjarà sobre el riu Ripoll que connectarà el nucli urbà i la zona del Molí Vermell amb el Castell de Barberà.

A més de millorar la connectivitat i evitar que els vianants i ciclistes hagin d’anar per ponts de trànsit intens, aquesta obra potenciarà la naturalització i millora paisatgística.

Una altra de les obres per apropar els rius a la població és el gual al riu Sec al Parc del Massot, a Ripollet, un espai fluvial que actualment està desvinculat de la zona urbana, i que amb aquesta obra s’espera recuperar i connectar amb la ciutat.

Recuperar les dunes com a refugi de la biodiversitat

Des de l’AMB es protegeix les dunes per protegir les costes davant l’emergència climàtica. El pla de millora de la biodiversitat de les dunes de l’AMB comprèn retirar la vegetació invasora i repoblar amb espècies autòctones, que milloren la resistència dels arenals davant dels temporals.

Des del 2014, el personal de l’AMB ha extret 132 tones d’espècies perjudicials per a les dunes com l’ungla de gat o l'herba de la Pampa, de les que 6,5 tones es van extreure a les campanyes de la darrera primavera i tardor.

Aquestes accions que es reforcen amb la plantació de 1.400 exemplars autòctons com el borró, el jull de plata o el lliri de mar. En els darrers sis anys, s’han col·locat 17.150 noves plantes.

Les dunes són la llar d’aus, insectes, anfibis i petits mamífers la presència dels quals incrementa la biodiversitat.

Espais naturals

La importància per a la salut

L’OMS recomana que cada persona disposi d’almenys mitja hectària d’espais naturals a uns 300 metres de casa seva per poder augmentar la seva qualitat de vida. L’ús continuat dels espais naturals per part de la ciutadania ajuda a reduir els nivells d’estrés, millorar la salut física i mental, i de pas, també s’aprén a protegir la biodiversitat mitjançant diferents accions lúdiques i educatives.