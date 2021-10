Amelia, la limpiadora que se coló en 'Al rojo vivo', se jubila y Ferreras y Ana Pastor se despiden de ella

Corría el año 2018 cuando Al rojo vivo presentó a un miembro clave de su equipo: Amelia Jiménez, una de sus limpiadoras. Ahora, tal y como ha anunciado Ferreras en su programa, se jubila tras 31 años trabajando en televisión.

La trabajadora se volvió viral después de aparecer tras Ferreras, mirar a cámara y salir corriendo después de darse cuenta de que había aparecido en pantalla. Pero, aunque los espectadores le pusieron cara hace 3 años, lo cierto es que tiene una larga carrera en Atresmedia.

"Cuando yo empecé estaba el Estudio 2 sin hacer, donde está Espejo público ahora", ha declarado a laSexta.com. "Tengo un carácter alegre, no me enfado mucho, no soy conflictiva".

"Estuve en la presentación del Juego de la Oca, cuando el Inocente, Inocente, en el debate de Felipe González y José María Aznar...", ha revelado. Lo cierto es que todo el mundo la recuerda como toda una profesional y la encargada de mantener los platós de San Sebastián de los Reyes en orden. Por ello, el descuido del 'cameo' en Al rojo vivo no le sentó bien.

Hoy despedimos a Amelia... y no podemos evitar emocionarnos https://t.co/AlZNsbuNWX pic.twitter.com/ZNvMb2tV6a — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) October 29, 2021

"Qué vergüenza, me puse mala ese día", ha asegurado. "Lo pasé mal porque interrumpí un programa [...] Ese día no me tocaba a mí el plató de Al rojo vivo, pero llamaron, yo llevaba el móvil encima y, para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme".

Tras su jubilación, Amelia Jiménez ha contado que aprovechará para pasear con su vecina o hacer ganchillo, pero le ha dicho a su hijo que aproveche ahora para tener un hijo y así poder cuidar a su nieto.

"Hoy se jubila Amelia, una de nuestras limpiadoras... y una persona maravillosa", escribió laSexta en Twitter. Y, a este tuit, Ana Pastor reaccionó con un corazón. Por su parte, Ferreras, el coprotagonista del momentazo de Amelia, se despidió de ella entre aplausos y abrazos en la redacción, al igual que el resto del equipo, que le regaló un ramo de flores.